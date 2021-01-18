Лэмпард отказывается сравнивать Вернера с Торресом

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отказался сравнивать своего нападающего Тимо Вернера с Фернандо Торресом.

Как и Торрес в свое время, Вернер пришел на "Стэмфорд Бридж" за огромные деньги с репутацией проверенного бомбардира — а затем разучился забивать.



Однако Лэмпард не хочет проводить параллели и считает, что ситуация Тимо индивидуальна.



"Все игроки проходят через подобное в своих карьерах. Все глаза обращены на него, и люди начинают преувеличивать проблему. Мне нужно поработать с ним над этим".



"Я не сравниваю его ни с кем. Каждый игрок отличается. У Торреса были сложные времена здесь, но он выиграл Лигу Чемпионов".



"Мы лишь должны создать лучшие условия для того, чтобы Тимо мог показывать свою лучшую игру. Нужно продолжать работать. Ему нужно склонить голову и сосредоточиться, а мне нужно обеспечить ему позитивный настрой", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.