Салах: "Хочу оставаться в "Ливерпуле" как можно дольше"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что не помышляет об уходе из мерсисайдского клуба.
28-летнего Салаха достаточно давно связывают с переходом в "Реалу" или "Барселону", и в прошлом месяце Мохамед только подогрел эти слухи, заявив, что не исключает свой переезд в Ла Лигу.
Однако Салах уйдет, только если этого захочет "Ливерпуль". Желание самого Мохамеда заключается в том, чтобы остаться.
"Мое будущее? Я не знаю. Если вы спросите, я скажу, что хочу оставаться здесь как можно дольше, но я уже говорил прежде, что это зависит от клуба".
"Я всегда буду выкладываться на 100 процентов до своей последней минуты в клубе, и я хочу выиграть как можно больше трофеев. Я хочу выкладываться на 100 процентов ради людей, которые постоянно демонстрируют свою любовь ко мне", — сообщил Салах TV2.
18.01.2021 21:00
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Последние комментарии:
хочешь остаться,так не тупи...
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Свалит муслимка значит, у мусульман вообще ничего святого нет... для них слова это пустой звук,как бы они в грудь себя не били... хабибка вон не даст соврать
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Ты давай голы забивай, тебя уже мудилы с нижней таблицы взьбуют
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Продать срочно днаря этого.
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