Салах: "Хочу оставаться в "Ливерпуле" как можно дольше"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что не помышляет об уходе из мерсисайдского клуба.

28-летнего Салаха достаточно давно связывают с переходом в "Реалу" или "Барселону", и в прошлом месяце Мохамед только подогрел эти слухи, заявив, что не исключает свой переезд в Ла Лигу.

Однако Салах уйдет, только если этого захочет "Ливерпуль". Желание самого Мохамеда заключается в том, чтобы остаться.

"Мое будущее? Я не знаю. Если вы спросите, я скажу, что хочу оставаться здесь как можно дольше, но я уже говорил прежде, что это зависит от клуба".

"Я всегда буду выкладываться на 100 процентов до своей последней минуты в клубе, и я хочу выиграть как можно больше трофеев. Я хочу выкладываться на 100 процентов ради людей, которые постоянно демонстрируют свою любовь ко мне", — сообщил Салах TV2.


Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2021 21:00

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  1. si 18.01.2021 21:58 # si
    хочешь остаться,так не тупи...

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  2. bes-ter 18.01.2021 21:58 # bes-ter
    Свалит муслимка значит, у мусульман вообще ничего святого нет... для них слова это пустой звук,как бы они в грудь себя не били... хабибка вон не даст соврать

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  3. seregaball 18.01.2021 21:07 # seregaball
    Ты давай голы забивай, тебя уже мудилы с нижней таблицы взьбуют

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  4. hammersmith 18.01.2021 21:02 # hammersmith
    Продать срочно днаря этого.

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