Салах: "Хочу оставаться в "Ливерпуле" как можно дольше"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что не помышляет об уходе из мерсисайдского клуба.

28-летнего Салаха достаточно давно связывают с переходом в "Реалу" или "Барселону", и в прошлом месяце Мохамед только подогрел эти слухи, заявив, что не исключает свой переезд в Ла Лигу.



Однако Салах уйдет, только если этого захочет "Ливерпуль". Желание самого Мохамеда заключается в том, чтобы остаться.



"Мое будущее? Я не знаю. Если вы спросите, я скажу, что хочу оставаться здесь как можно дольше, но я уже говорил прежде, что это зависит от клуба".



"Я всегда буду выкладываться на 100 процентов до своей последней минуты в клубе, и я хочу выиграть как можно больше трофеев. Я хочу выкладываться на 100 процентов ради людей, которые постоянно демонстрируют свою любовь ко мне", — сообщил Салах TV2.