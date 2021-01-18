Фил Невилл возглавил "Интер Майами"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл был назначен главным тренером "Интер Майами" из МЛС.

Ранее днем FA объявила, что Невилл покидает должность наставника женской сборной Англии, которую он занимал в течение трех лет.



Приглашение Невилла в "Интер Майами" стало возможно благодаря тому, что клуб из Флориды частично принадлежит Дэвиду Бекхэму, бывшему партнеру Филла по "Классу 92".



На тренерском мостике "Интер Майами" младший брат Гари Невилла меняет Диего Алонсо, который был уволен ранее в январе.



"Это очень молодой, но многообещающий клуб с большими достоинствами, и я хочу настроить себя, моих игроков и каждого рядом на создание достойной футбольной культуры, которой все мы сможем гордиться", — сообщил Невилл.



Добавим, "Интер Майами" занял 10-е место из 14 возможных в Восточной Конференции МЛС прошлого сезона.