Лэмпард: "Лестер в гонке"

Главный тренер "Лестера" Фрэнк Лэмпард заявил, что "Лестер" является полноценным участником чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Прямо сейчас "Лестер" занимает третью позицию в Премьер-Лиге, имея одинаковое количество очков с "Манчестер Сити".



Многие до сих пор не воспринимают "лис" всерьез, учитывая мощь "Сити", "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", однако Лэмпард придерживается другого мнения насчет своего ближайшего соперника.



"Лестер" определенно участвует в чемпионской гонке, учитывая их игру, результаты и положение в лиге".



"В концовке прошлого сезона нам удалось опередить их, но это было сложно, потому что у них очень хорошая команда с очень хорошими игроками и очень хорошим тренером".



"Они в гонке, как и некоторые другие команды. Что касается нас, ты мы не считает себя участниками чемпионской гонки в данный момент. Сперва нам нужно одержать несколько побед и подняться туда, где мы хотим быть".



"Гонка относительно открыта, особенно в сравнении с другими годами. Я не хочу забегать вперед и говорим, сможем мы в ней поучаствовать или нет. Мы не в таком уж плохом положении — у нас просто была плохая серия, но мы можем это изменить с помощью хороших результатов".



"Так это вижу я. Ситуация может быстро измениться", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.