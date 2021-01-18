Лэмпард: "Лестер в гонке"
Главный тренер "Лестера" Фрэнк Лэмпард заявил, что "Лестер" является полноценным участником чемпионской гонке Премьер-Лиги.
Прямо сейчас "Лестер" занимает третью позицию в Премьер-Лиге, имея одинаковое количество очков с "Манчестер Сити".
Многие до сих пор не воспринимают "лис" всерьез, учитывая мощь "Сити", "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", однако Лэмпард придерживается другого мнения насчет своего ближайшего соперника.
"Лестер" определенно участвует в чемпионской гонке, учитывая их игру, результаты и положение в лиге".
"В концовке прошлого сезона нам удалось опередить их, но это было сложно, потому что у них очень хорошая команда с очень хорошими игроками и очень хорошим тренером".
"Они в гонке, как и некоторые другие команды. Что касается нас, ты мы не считает себя участниками чемпионской гонки в данный момент. Сперва нам нужно одержать несколько побед и подняться туда, где мы хотим быть".
"Гонка относительно открыта, особенно в сравнении с другими годами. Я не хочу забегать вперед и говорим, сможем мы в ней поучаствовать или нет. Мы не в таком уж плохом положении — у нас просто была плохая серия, но мы можем это изменить с помощью хороших результатов".
"Так это вижу я. Ситуация может быстро измениться", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
18.01.2021 19:00
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Последние комментарии:
В данный момент да... но здесь у любой команды может случится спав и твой позиции быстро изменятся... а это почки у ааждой команды случается...пример Челси был в лидерах -провалили декабрь и ты вылетел из гонки... теперь Ливер новый год встретил на первом месте - 2 хорошие недели и ты опустился на 4 место...
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подписон под каждым словом)
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