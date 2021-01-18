19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 18 января, поединком "Арсенала" и "Ньюкасл" продолжится 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — НЬЮКАСЛ 23:00 Онлайн-трансляция



Две эти команды встречались только на прошлой неделе, также на "Эмирейтс". Тогда "Арсеналу" потребовалось 120 минут, чтобы сломить сопротивление "Ньюкасла" и одержать победу 2:0, выйдя в 4-й раунд Кубка Англии. В Премьер-Лиге "канониры" набрали 10 очков из 12 последних, оставив позади затяжную черную полосу. "Сороки" не знают побед уже восемь матчей кряду с учетом всех соревнований, а под их тренером Стивом Брюсом вовсю раскачивается кресло. "Арсенал" выиграл 14 из 15 последних встреч с "Ньюкаслом" в Премьер-Лиге, оставшуюся проиграв на выезде со счетом 2:1 в апреле 2018.



Травмы Кирана Тирни и Габриэля Мартинелли оказались несерьезными, и оба имеют шансы сыграть за "Арсенал". А вот Пабло Мари несколько ближайших матчей пропустит.



Свой первый матч чемпионата за два последних месяца может сыграть капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс. Аллан Сен-Максимен уже тренируется с полной нагрузкой, переболев коронавирусом. Федерико Фернандес и Джамал Льюис под вопросом, Райан Фрэйзер дисквалифицирован.