19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Эмиль Смит-Роу В понедельник, 18 января, поединком "Арсенала" и "Ньюкасл" продолжится 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — НЬЮКАСЛ 23:00 Онлайн-трансляция

Две эти команды встречались только на прошлой неделе, также на "Эмирейтс". Тогда "Арсеналу" потребовалось 120 минут, чтобы сломить сопротивление "Ньюкасла" и одержать победу 2:0, выйдя в 4-й раунд Кубка Англии. В Премьер-Лиге "канониры" набрали 10 очков из 12 последних, оставив позади затяжную черную полосу. "Сороки" не знают побед уже восемь матчей кряду с учетом всех соревнований, а под их тренером Стивом Брюсом вовсю раскачивается кресло. "Арсенал" выиграл 14 из 15 последних встреч с "Ньюкаслом" в Премьер-Лиге, оставшуюся проиграв на выезде со счетом 2:1 в апреле 2018.

Травмы Кирана Тирни и Габриэля Мартинелли оказались несерьезными, и оба имеют шансы сыграть за "Арсенал". А вот Пабло Мари несколько ближайших матчей пропустит.

Свой первый матч чемпионата за два последних месяца может сыграть капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс. Аллан Сен-Максимен уже тренируется с полной нагрузкой, переболев коронавирусом. Федерико Фернандес и Джамал Льюис под вопросом, Райан Фрэйзер дисквалифицирован.


Метки анонс тура, Арсенал, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2021 18:00

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  1. largo-winch 18.01.2021 18:55 # largo-winch
    Arsenal will not win, if Aubameyang starts

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  2. royal-arsenal 18.01.2021 18:41 # royal-arsenal
    Артета должен сделать из нынешнего Арсенала гегемонов Англии. Тетанов тотального футбола.
    Чемпиков 4-5 меня удовлетворят.

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  3. royal-arsenal 18.01.2021 18:17 # royal-arsenal
    Чемпики играют.
    Матч тура

    История противостояний:
    Ньюкасл 4-4 Арсенал - Сезон 2010/2011
    Арсенал 7-3 Ньюкасл - Сезон 2012/2013

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  4. mancunia-planet 18.01.2021 18:13 # mancunia-planet
    Лёгкая победа Королей Лондона!

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