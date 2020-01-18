Лингард недоволен, что Сульшер не хочет его отпускать

У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда возникли разногласия со своим главным тренером Оле Гуннара Сульшера по поводу предполагаемого ухода в аренду.

Приняв участие лишь в трех матчах в этом сезоне, Лингард отчаянно хочет уйти в клуб, где бы он смог обрести регулярную игровую практику.



Однако, утверждает ESPN, Сульшер не хочет отпускать Джесси, считая, что тот может ему пригодиться во второй половине сезона, когда "красным дьяволам" придется играть на несколько фронтов.



Если "Юнайтед" достигнет финалов Кубка Англии и Лиги Европы, то в остатке сезона сыграет аж 34 матча, однако Лингарда больше волнует его собственная ситуация.



Среди заинтересованных в Джесси клубов значатся "Марсель", "Порту", "Интер", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", но фаворитом можно считать "Шеффилд Юнайтед", который, как передает The Star, уверен в сделке по 28-летнему англичанину и лишь ожидает отмашки "дьяволов".