ФИФА восстановила дисквалификацию Триппьера

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер все-таки пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси" после того, как ФИФА восстановил его дисквалификацию.

Напомним, в прошлом месяце Триппьер был оштрафован на 70 тысяч фунтов и дисквалифицирован на 10 недель за нарушение запрета на ставки — обладая инсайдерской информацией, Киран помог друзьям заработать на своем переходе в "Атлетико".



По просьбе FA эта дисквалификация была сделана глобальной, однако "Атлетико" с этим не согласился и обратился в ФИФА с апелляцией, настаивая, что Ассоциация Англии не может иметь полномочий в Испании.



На время рассмотрения этой апелляции ФИФА приостановила дисквалификацию Триппьера, что позволило Кирану сыграть против "Севильи" в Ла Лиге на прошлой неделе.



Рассмотрение апелляции не ожидалось в ближайшее время, однако ФИФА по-настоящему удивила своей оперативностью, сегодня объявив, что протест "Атлетико" был отклонен.



Одновременно ФИФА отказалась продлить дисквалификацию на срок ее приостановки, а это означает, что с наступлением марта Киран сможет вернуться к футбольной активности.