Дринкуотер арендован "Касымпашей"

Полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер проведет остаток этого сезона в турецком клубе "Касымпаша" на правах аренды.

После своего перехода из "Лестера" за 35 миллионов фунтов в 2017 году Дринкуотер сыграл только 23 матча за клуб со "Стэмфорд Бридж".



Последний раз Данни примерял футболку "синих" еще в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в 2018 году, а в прошлом сезоне побывал в аренде в "Бернли" и "Астон Вилле".



Проведя первую половину этого сезона в команде "Челси" U-23, где в прошлом месяце он схлопотал удаление, теперь 30-летний Дринкуотер отправляется в "Касымпашу", которая сейчас занимает 15-е место в турецкой Суперлиге.



Добавим, контракт английского полузащитника с "Челси" истекает только в конце следующего сезона.