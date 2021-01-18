Дринкуотер арендован "Касымпашей"
Полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер проведет остаток этого сезона в турецком клубе "Касымпаша" на правах аренды.
После своего перехода из "Лестера" за 35 миллионов фунтов в 2017 году Дринкуотер сыграл только 23 матча за клуб со "Стэмфорд Бридж".
Последний раз Данни примерял футболку "синих" еще в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в 2018 году, а в прошлом сезоне побывал в аренде в "Бернли" и "Астон Вилле".
Проведя первую половину этого сезона в команде "Челси" U-23, где в прошлом месяце он схлопотал удаление, теперь 30-летний Дринкуотер отправляется в "Касымпашу", которая сейчас занимает 15-е место в турецкой Суперлиге.
Добавим, контракт английского полузащитника с "Челси" истекает только в конце следующего сезона.
18.01.2021 15:50
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