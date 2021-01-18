"Челси" нацелился на Холанда

"Челси" готов обновить свой трансферный рекорд ради приобретения нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда следующим летом.

Холанд, забивший 19 голов в 17 матчах этого сезона за "Боруссию", вызывает огромный интерес у богатейших клубов Европы вроде "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



Однако The Athletic уверяет, что "Челси" не собирается оставаться в стороне. "Синие" готовы приложить все усилия, чтобы опередить конкурентов в борьбе за 20-летнего норвежца.



В 2022 году в контракте Холанда начнет действовать пункт об отступных в размере 66.6 млн. фунтов, поэтому логично ожидать, что "Боруссия" попытается продать своего бомбардира уже грядущим летом — по более выгодой цене.



Интерес "Челси" к Холанду обусловлен тем, что команда Фрэнка Лэмпарда так и не обрела забивного нападающего. Тэмми Абрахэм нестабилен и не имеет твердого места в стартовом составе, у Тимо Вернера напрочь сбился прицел, а Оливье Жиру, вероятно, покинет "Стэмфорд Бридж" по окончании сезона.



Чтобы заполучить Холанда, "Челси" придется изрядно раскошелиться. Эрлинг совершенно точно будет стоить дороже Кая Хаверца, которого "синие" купили в предыдущее трансферное окно у "Байера" по сделке стоимостью 80 млн. фунтов, включая бонусы.