"Челси" нацелился на Холанда

Эрлинг Бреут Холанд "Челси" готов обновить свой трансферный рекорд ради приобретения нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда следующим летом.

Холанд, забивший 19 голов в 17 матчах этого сезона за "Боруссию", вызывает огромный интерес у богатейших клубов Европы вроде "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Однако The Athletic уверяет, что "Челси" не собирается оставаться в стороне. "Синие" готовы приложить все усилия, чтобы опередить конкурентов в борьбе за 20-летнего норвежца.

В 2022 году в контракте Холанда начнет действовать пункт об отступных в размере 66.6 млн. фунтов, поэтому логично ожидать, что "Боруссия" попытается продать своего бомбардира уже грядущим летом — по более выгодой цене.

Интерес "Челси" к Холанду обусловлен тем, что команда Фрэнка Лэмпарда так и не обрела забивного нападающего. Тэмми Абрахэм нестабилен и не имеет твердого места в стартовом составе, у Тимо Вернера напрочь сбился прицел, а Оливье Жиру, вероятно, покинет "Стэмфорд Бридж" по окончании сезона.

Чтобы заполучить Холанда, "Челси" придется изрядно раскошелиться. Эрлинг совершенно точно будет стоить дороже Кая Хаверца, которого "синие" купили в предыдущее трансферное окно у "Байера" по сделке стоимостью 80 млн. фунтов, включая бонусы.


Метки Боруссия, Холанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 18.01.2021 15:57 # jirrort
    ТО-ПА-РИ

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  2. h22o 18.01.2021 15:40 # h22o
    может из этого получится вингер толковый?)

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  3. kagawa 18.01.2021 15:26 # kagawa
    Челси мог бы перехватить Рыгало из МЮ, который там не нужен

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  4. sausage 18.01.2021 15:24 # sausage
    Ещё один талант сгинет в этой бездонной чёрной дыре. Тренера покупайте нормального, а то этот всех топчиков, кроме Маунта, похоронит.

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  5. asnural 18.01.2021 15:16 # asnural
    Сутулуй поставит его на правый фланг...вместо аспиликуеты

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  6. scauzer11 18.01.2021 15:08 # scauzer11
    Веренра и Хаверца отдадут взамен, доплатят лямов 100 и норм))

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