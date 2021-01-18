Бывший полузащитник "Арсенала" и "Вест Хэма" Джек Уилшир воссоединился с "Борнмутом", согласовав контракт до конца этого сезона.

Напомним, Уилшир находился без клуба после досрочного прекращения своего контракта с "Вест Хэмом" в начале октября.



В прошлом месяце стало известно, что Джек получил доступ к тренировочной базе "Борнмута", где он провел сезон 2016/17 на правах аренды из "Арсенала", для поддержания физической формы.



Своими физическими кондициями и старанием Уилшир произвел большое впечатление на главного тренера "вишенок" Джейсона Тиндалла, и тот решил заключить с 29-летним англичанином краткосрочный контракт.



Как сообщает Sky Sports, третий на данный момент клуб Чемпионшипа подтвердит шестимесячную сделку с Уилширом в ближайшие 24 часа.