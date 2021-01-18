Марк Хьюз готов снова тренировать

Бывший наставник "Саутгемптона", "Стоука", КПР, "Фулхэма", "Манчестер Сити", "Блэкберна" и сборной Уэльса Марк Хьюз заявил о своей готовности вернуться к тренерской работе.

Хьюз пропал с радаров после своего увольнения из "Саутгемптона" в декабре 2018. Экс-игрок "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" решил на время отвлечься от футбола, игнорируя поступающие предложения, но теперь снова хочет тренировать.



"Я уже достаточно отдохнул — я готов взяться за работу. Я бы хотел думать, что мне продолжат поступать предложения, учитывая мое резюме. Мне просто нужно дождаться правильного варианта".



"Это должно быть правильное время для тебя, это должно быть правильное время для клуба, который хочет перемен. Если ты доступен, и ваше сотрудничество имеет смысл для обеих сторон, тогда можно начать разговор", — сообщил Хьюз BBC Radio 5 Live.