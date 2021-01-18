Артета отметил преображение "феноменального" Джаки

Наставник "Арсенала" Микель Артета похвалил полузащитника Гранита Джаку, преобразившегося в последние недели.

Джака в очередной раз навлек на себя гнев фанатов "Арсенала", когда в прошлом месяце схлопотал красную карточку, схватив Эшли Вествуда из "Бернли" за шею.



Отбыв дисквалификацию, 28-летний швейцарец вернулся и помог "канонирам" одержать три победы и один раз сыграть вничью, своим преображением впечатлив Артету.



"После красной карточки против "Лидса" — с учетом своей предыдущей истории — он оказался в сложном положении, и мы должны были постараться вернуть его на роль, которую он может исполнять и должен исполнять по нашей задумке. Я имею ввиду роль одного из лидеров команды и игрока, который обладает харизмой и делает нашу игру надежнее".



"Думаю, с момента возвращения он играет феноменальным образом. Он играет очень, очень хорошо. Против "Пэлас" у него были кое-какие очень важные моменты, и он все еще молод. Он все еще способен развиваться как игрок. После своего возвращения он очень полезен для нас", — цитирует Артету The Guardian.