Клопп призвал "Ливерпуль" сосредоточится на попадании в топ-4

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду отложить мысли о титуле и сосредоточиться на попадании в топ-4 Премьер-Лиги.

Сыграв без голов с "Манчестер Юнайтед" накануне, теперь по потерянным очкам "Ливерпуль" является только шестой командой дивизиона, уступая даже "Астон Вилле" и своим соседям из "Эвертона".

Клопп всегда говорил, что его клубу жизненно необходимо участвовать в Лиге Чемпионов, и этот сезон, в котором "красные" пытаются защитить титул, — не исключение.

"Абсолютно, я всегда это знал. Это всегда было ясно — даже когда мы набрали 98 очков, финишировав вторыми".

"День, когда я начинаю думать о чемпионской гонке, — это день, когда мы гарантируем себе участие в Лиге Чемпионов. Поэтому я знаю свою задачу и знаю, что нужно делать".

"Попасть в Лигу Чемпионов — это самое важное. Да, вы правы, в этом сезоне идет тяжелая борьба за попадание в топ-4. Это правда".

"Я не могу решать, как люди смотрят на нашу ситуацию. Я знаю, что обычно футбольные фанаты — не самые терпеливые особи на планете. Они хотят побеждать в каждом матче, и я не слишком отличаюсь от них. Однако я достаточно давно в профессии, чтобы знать, что у тебя бывают и сложные периоды".

"И это не самая сложная ситуацией в моей жизни, даже не близко", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 18.01.2021 11:28 # mancityman
    кикимоны)))

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  2. electric 18.01.2021 11:25 # electric
    Из е6анной ничьи михуйло сделал цирк на своей помойке. Шапито ипаное.
    КЕКтус

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  3. xah 18.01.2021 11:19 # xah
    Поплыл немец

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  4. suddenly 18.01.2021 11:11 # suddenly
    Вообще удивляет, как так Ливерпуль умудрился скатиться на 4 место.

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  5. atilla1 18.01.2021 11:04 # atilla1
    Миxyй безграмотная xyйня

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