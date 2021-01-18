Клопп призвал "Ливерпуль" сосредоточится на попадании в топ-4
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду отложить мысли о титуле и сосредоточиться на попадании в топ-4 Премьер-Лиги.
Сыграв без голов с "Манчестер Юнайтед" накануне, теперь по потерянным очкам "Ливерпуль" является только шестой командой дивизиона, уступая даже "Астон Вилле" и своим соседям из "Эвертона".
Клопп всегда говорил, что его клубу жизненно необходимо участвовать в Лиге Чемпионов, и этот сезон, в котором "красные" пытаются защитить титул, — не исключение.
"Абсолютно, я всегда это знал. Это всегда было ясно — даже когда мы набрали 98 очков, финишировав вторыми".
"День, когда я начинаю думать о чемпионской гонке, — это день, когда мы гарантируем себе участие в Лиге Чемпионов. Поэтому я знаю свою задачу и знаю, что нужно делать".
"Попасть в Лигу Чемпионов — это самое важное. Да, вы правы, в этом сезоне идет тяжелая борьба за попадание в топ-4. Это правда".
"Я не могу решать, как люди смотрят на нашу ситуацию. Я знаю, что обычно футбольные фанаты — не самые терпеливые особи на планете. Они хотят побеждать в каждом матче, и я не слишком отличаюсь от них. Однако я достаточно давно в профессии, чтобы знать, что у тебя бывают и сложные периоды".
"И это не самая сложная ситуацией в моей жизни, даже не близко", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
18.01.2021 11:00
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кикимоны)))
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Из е6анной ничьи михуйло сделал цирк на своей помойке. Шапито ипаное.
КЕКтус
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Поплыл немец
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Вообще удивляет, как так Ливерпуль умудрился скатиться на 4 место.
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Миxyй безграмотная xyйня
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