Моуриньо: "Ндомбеле — доказательство того, что моя дверь всегда открыта"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его дверь для опальных игроков всегда открыта, и полузащитник Танги Ндомбеле является отличным примером этого.

В марте 2020 Моуриньо на публику раскритиковал Ндомбеле, и следующие несколько месяцев пресса неустанно спекулировала насчет ухода Танги из "Тоттенхэма".



Однако 24-летний француз остался и в этом сезоне постепенно вернулся в планы Моуриньо, против "Шеффилд Юнайтед" накануне отметившись потрясающим голом.



Моуриньо очень доволен трансформацией Ндомбеле и намекает, что игрокам вроде Деле Алли стоит брать пример с Танги.



"Я тренирую так много лет и повидал так много игроков. У меня достаточно опыта, чтобы говорить и чувствовать, что когда игрок не играет хорошо, ответственен за это он сам. А когда игрок меняет ситуацию и начинает играть на очень высоком уровне, за это тоже ответственен он сам".



"В случае со мной дверь всегда открыта, даже после сложного периода в прошлом сезоне. Дверь всегда открыта, когда игрок хочет пробиться в состав команды. С другой стороны этой двери находится команда, и если игрок хочет выйти через эту дверь, то в обратную сторону она тоже открыта".



"Он забил удивительный гол, но гол меня не волнует. Меня волнует игра, а игра в его исполнении была великолепна, и я очень доволен, что он достиг этого уровня. Он играет очень, очень хорошо", — цитирует Моуриньо Sky Sports.