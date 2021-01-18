Клопп упрекнул "Юнайтед" за трусливый футбол
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп упрекнул "Манчестер Юнайтед" за трусливую манеру игры.
Воскресное противостояние "Ливерпуля" и "Юнайтед" на "Энфилде" завершилось без голов, причем во втором тайме "дьяволы" имели два больших момента.
Однако на Клоппа игра соперника произвела удручающее впечатление. Юрген не понимает, как можно "парковать автобус", обладая такими классными футболистами.
"Мы играли в футбол, старались это делать, заставив их отступить в свою штрафную площадь".
"Худшая в мире вещь, с которой ты можешь столкнуться в футболе, — это противостоять команде с игроками мирового уровня, которая обороняется полным составом и обороняется изо всех сил, сидит глубоко в штрафной и лишь контратакует".
"Это очень сложно, это самое большое испытание", — сообщил Клопп BBC.
18.01.2021 09:00
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Последние комментарии:
Бля Манки жестко погорели) Михуйло знает какие заголовки делать. Даже на главной комментов в 10 раз меньше.
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Да, поплыл очкарик. Я понимаю если бы он этот коммент в прошлом сезоне дал, то да. А конкретно в этом матче...
Самое время паковать чемодан и ехать в германию лечить голову
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Норм снова заныл. Сколько моментов создали дома на великом Энфилде против физрука и его днарей?
Гавноед
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Припекает у Юргена. Все. Абсолютно все ждали уверенную победу ЛФК. Но вместо этого мы увидели очень организованный МЮ, который, к тому же, имел более реальные шансы обыграть ЛФК.
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Удивительно, как очевидные факты могут кого-то подрывать. У маню действительно состав состоит из качественных футболистов, плюс они свежее. С чем тут можно поспорить? Я не представляю
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Правильно все сказал при САФе такой куйни в игре МЮ не было
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Юра совсем кукухой едет на фоне результатов? МЮ давал играть в футбол сопернику и сам атаковал. Оборонялись компактно и большими силами. Это нормальное явление в современном футболе. В концовке вполне мог урвать победу. Разочаровывает немец своей несдержанностью. Напоминает Моуриньо.
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Очкастый дол6ое6 все, сгорел дотла и понимает, что не вытянет сезон. 6л ору, ну как бы ливер владел больше мячом это факт, а как на энфилде бывает по другому? Только прикол в том, что кроме полумоментов ливер ничего не создал, до опасных ударов даже не дошло. А МЮ вышел на второй тайм гораздо лучшими и даванули ливер нормально, два убойных момента потащила Алиса. По хГ игра равная, клопп о6осpался в интервью снова
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Всё правильно говорит, манки должны стыдиться этой ничьей, как пенсы победы в ЛЧ 2012.
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Зачем об этом опять говорить? Хейтеры налетят как мухи на говно.
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