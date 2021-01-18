Клопп упрекнул "Юнайтед" за трусливый футбол

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп упрекнул "Манчестер Юнайтед" за трусливую манеру игры.

Воскресное противостояние "Ливерпуля" и "Юнайтед" на "Энфилде" завершилось без голов, причем во втором тайме "дьяволы" имели два больших момента.

Однако на Клоппа игра соперника произвела удручающее впечатление. Юрген не понимает, как можно "парковать автобус", обладая такими классными футболистами.

"Мы играли в футбол, старались это делать, заставив их отступить в свою штрафную площадь".

"Худшая в мире вещь, с которой ты можешь столкнуться в футболе, — это противостоять команде с игроками мирового уровня, которая обороняется полным составом и обороняется изо всех сил, сидит глубоко в штрафной и лишь контратакует".

"Это очень сложно, это самое большое испытание", — сообщил Клопп BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. fanstevengerrard 18.01.2021 09:56 # fanstevengerrard
    Бля Манки жестко погорели) Михуйло знает какие заголовки делать. Даже на главной комментов в 10 раз меньше.

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  2. best-fanunited 18.01.2021 09:45 # best-fanunited
    Да, поплыл очкарик. Я понимаю если бы он этот коммент в прошлом сезоне дал, то да. А конкретно в этом матче...
    Самое время паковать чемодан и ехать в германию лечить голову

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  3. keane16 18.01.2021 09:39 # keane16
    Норм снова заныл. Сколько моментов создали дома на великом Энфилде против физрука и его днарей?
    Гавноед

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  4. udaff 18.01.2021 09:38 # udaff
    Припекает у Юргена. Все. Абсолютно все ждали уверенную победу ЛФК. Но вместо этого мы увидели очень организованный МЮ, который, к тому же, имел более реальные шансы обыграть ЛФК.

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  5. liverfun 18.01.2021 09:19 # liverfun
    Удивительно, как очевидные факты могут кого-то подрывать. У маню действительно состав состоит из качественных футболистов, плюс они свежее. С чем тут можно поспорить? Я не представляю

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  6. purman30 18.01.2021 09:14 # purman30
    Правильно все сказал при САФе такой куйни в игре МЮ не было

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  7. empry 18.01.2021 09:09 # empry
    Юра совсем кукухой едет на фоне результатов? МЮ давал играть в футбол сопернику и сам атаковал. Оборонялись компактно и большими силами. Это нормальное явление в современном футболе. В концовке вполне мог урвать победу. Разочаровывает немец своей несдержанностью. Напоминает Моуриньо.

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  8. mufc1994 18.01.2021 09:09 # mufc1994
    Очкастый дол6ое6 все, сгорел дотла и понимает, что не вытянет сезон. 6л ору, ну как бы ливер владел больше мячом это факт, а как на энфилде бывает по другому? Только прикол в том, что кроме полумоментов ливер ничего не создал, до опасных ударов даже не дошло. А МЮ вышел на второй тайм гораздо лучшими и даванули ливер нормально, два убойных момента потащила Алиса. По хГ игра равная, клопп о6осpался в интервью снова

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  9. shakur 18.01.2021 09:08 # shakur
    Всё правильно говорит, манки должны стыдиться этой ничьей, как пенсы победы в ЛЧ 2012.

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  10. electric 18.01.2021 09:03 # electric
    Зачем об этом опять говорить? Хейтеры налетят как мухи на говно.

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