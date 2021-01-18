Клопп упрекнул "Юнайтед" за трусливый футбол

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп упрекнул "Манчестер Юнайтед" за трусливую манеру игры.

Воскресное противостояние "Ливерпуля" и "Юнайтед" на "Энфилде" завершилось без голов, причем во втором тайме "дьяволы" имели два больших момента.



Однако на Клоппа игра соперника произвела удручающее впечатление. Юрген не понимает, как можно "парковать автобус", обладая такими классными футболистами.



"Мы играли в футбол, старались это делать, заставив их отступить в свою штрафную площадь".



"Худшая в мире вещь, с которой ты можешь столкнуться в футболе, — это противостоять команде с игроками мирового уровня, которая обороняется полным составом и обороняется изо всех сил, сидит глубоко в штрафной и лишь контратакует".



"Это очень сложно, это самое большое испытание", — сообщил Клопп BBC.