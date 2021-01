Светская хроника за понедельник

"Ювентус" планирует вернуть Поля Погба. "Реал" и "Атлетико" хотят Александра Лакасетта. Стала известна зарплата Месута Озила в "Фенербахаче". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Ювентус" планирует покупку Поля Погба на лето, но хочет, чтобы "Манчестер Юнайтед" понизил цену за французского полузащитника. (Calciomercato)



Полузащитник МЮ Джесси Лингард все еще раздумывает над переходом в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. (The Telegraph)



Полузащитник "Юнайтед" Хуан Мата может вернуться в "Валенсию". (The Sun)



"Юнайтед" и "Челси" не обращались к "Вест Хэму" насчет полузащитника Деклана Райса. (Daily Mail)



"Реал" и "Атлетико" заинтересованы в нападающем "Арсенала" Александре Лакасетте. (Daily Mail)



"Арсенал" приступил к планированию трансфера вингера "Шахтера" Манора Соломона на следующее лето. (Daily Mail)



"Барселона" не отпустит голкипера Нето в "Арсенал". (Metro)



"Арсеналу" интересен голкипер "Ньюкасла" Фредди Вудман. (Daily Express)



Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли в считанных днях от перехода в ПСЖ. (Todofichajes)



Алли настаивает на своем переходе в ПСЖ. (Fabrizio Romano)



Защитник Эрик Гарсия задержится в "Манчестер Сити" до лета, потому что выборы президента "Барселоны" были отложены на март. (Manchester Evening News)



Проблемы Серхио Агуэро со здоровьем в этом сезоне ставят будущее нападающего в "Сити" под большой вопрос. (The Sun)



"Эвертон" собирается взять 19-летнего нападающего "Баварии" Джошуа Зиркзее в аренду с опцией выкупа. (Daily Mail)



"Вест Хэм" сделал "большие предложения" по ряду игроков. (Evening Standard)



"Астон Вилла" начала переговоры о покупке полузащитника "Марселя" Моргана Сансона. (Daily Mail)



Другое



"Бернли" становится первым клубом Премьер-Лиги, который будет покупать игроков, полагаясь на искусственный интеллект. Искать новичков для "бордовых" вместо скаутов будет система AiSCOUT. (Daily Star)



Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Челси" Фернандо Торрес сделал первый шаг на тренерском поприще, возглавив резервную команду "Атлетико". (Daily Mail)



УЕФА собирается изменить формат Лиги Чемпионов в соответствии со "швейцарской системой". (The Times)



Игроки "Кристал Пэлас" Лука Миливоевич и Мичи Батшуайи подрались на тренировке. (The Times)



Полузащитник Месут Озил решил взять 67-й номер в "Фенербахче". (Daily Mail)



В "Фенербахче" Озил будет получать только 65 тыс. фунтов в неделю. Также Месуту положен бонус в 4.5 млн. фунтов за переход, но выплачивать его турецкий клуб будет в течение трех лет. (Daily Mirror)