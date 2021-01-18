Хендерсон недоволен ранним свистком рефери на перерыв
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон выразил свое недовольство ранним свистком рефери Пола Тирни на перерыв в матче против "Манчестер Юнайтед".
К первому тайму воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" (0:0) Тирни добавил всего одну минуту, но даже эту минуту не дал сыграть полностью.
Когда от компенсированного времени оставалось еще около шести секунд, Пол дал свисток, чем, возможно, спас "Юнайтед", потому что Садио Мане уже был готов убежать один на один. Вмешательство рефери в такой ситуации выглядит для Хендерсона подозрительным.
"Как вы понимаете, мы не были рады этому. Это странно, очень странно".
"Он (Мане) вышел бы на ворота, если бы не свисток. Я не знаю, почему рефери так поступил. Мы были разочарованы в перерыве, однако у нас оставалось достаточно времени чтобы забить гол по-другому, и нам слегка не хватило качества в завершении атак", — сообщил Хендерсон Sky Sports.
“minimum of 1 minute added time”— alarcón (@Juanin10i) January 17, 2021
Paul Tierney blows the half time whistle AS the pass of the game floats in behind to put Mané 1v1.
Thiago can’t believe it pic.twitter.com/mYWQQIjlvl
18.01.2021 07:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Му Му тянут к победе в АПЛ!!!
(ответить)
Судейка уже явно и основательно обосралась с судейством против Ливерпуля в этом сезоне. Не отмоются во век.
(ответить)
все верно, но у нас был целый матч чтобы забить. Олег снова поставил автобус из 10 человек. и как говорил мастер «автобусов» защищаясь весь матч против атакующей команды у тебя все равно будет один стопроцентный момент, у мю таких было два и они не забили (бездари). в любом случае такой орный состав у нас сейчас, что то требовать с парней не стоит, играют как могут, ресурсов нема, хоть бы в аренду взяли защитника какого нибудь заеб....али.
Ещё ппц было орно когда после матча Олег выдохнул так с облегчением ахахахах как же рад он этой ничье
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий