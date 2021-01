Хендерсон недоволен ранним свистком рефери на перерыв

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон выразил свое недовольство ранним свистком рефери Пола Тирни на перерыв в матче против "Манчестер Юнайтед".

К первому тайму воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" (0:0) Тирни добавил всего одну минуту, но даже эту минуту не дал сыграть полностью.



Когда от компенсированного времени оставалось еще около шести секунд, Пол дал свисток, чем, возможно, спас "Юнайтед", потому что Садио Мане уже был готов убежать один на один. Вмешательство рефери в такой ситуации выглядит для Хендерсона подозрительным.



"Как вы понимаете, мы не были рады этому. Это странно, очень странно".



"Он (Мане) вышел бы на ворота, если бы не свисток. Я не знаю, почему рефери так поступил. Мы были разочарованы в перерыве, однако у нас оставалось достаточно времени чтобы забить гол по-другому, и нам слегка не хватило качества в завершении атак", — сообщил Хендерсон Sky Sports.





“minimum of 1 minute added time”



Paul Tierney blows the half time whistle AS the pass of the game floats in behind to put Mané 1v1.



Thiago can’t believe it pic.twitter.com/mYWQQIjlvl