Гвардиола сможет потратить 200 млн. фунтов летом

"Манчестер Сити" выделит своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле 200 миллионов фунтов на траты в следующее трансферное окно.

В летнее окно Гвардиола инвестировал свыше 100 миллионов фунтов в укрепление центра обороны, пригласив Рубена Диаша и Натана Аке.



Клуб с "Этихад" планирует воздержаться от покупок к январе, но по окончании сезона займется прочими позициями, которые тоже нуждаются в усилении.



Следующим летом "Сити" может потребоваться замена полузащитнику Фернандиньо и нападающему Серхио Агуэро, которые уже вступили в заключительные полгода по своим действующим контрактом.



По информации The Telegraph, выделенные ему 200 млн. фунтов Гвардиола собирается потратить как раз на приглашение опорного полузащитника и нападающего, а также на левого защитника.



При этом нападающего "Сити" собирается купить даже в том случае, если Агуэро останется. Гвардиола в любом случае уже не может полагаться на Серхио каждую неделю, а конкурент аргентинца по позиции Габриэль Жезус не блещет результативностью.



В шорт-листе "горожан" значатся такие нападающие, как Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии", Ромелу Лукаку из "Интера" и Дарвин Нуньес из "Бенфики".