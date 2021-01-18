"Манчестер Сити" сокрушил "Пэлас"

Джон Стоунс "Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 4:0, оформив пятую победу в Премьер-Лиге подряд и поднявшись на второе место.

Относительно победы над "Брайтоном" в стартовый состав "горожан" вернулись Кайл Уолкер, Фернандиньо, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.

Наставник "орлов" Рой Ходжсон внедрил в стартовый состав своей команды Гари Кэхилла, Джеймса Маккарти и Джордана Айю.

С началом матча "Сити" забрал мяч под свой контроль, однако преодолеть насыщенную оборону и просто выйти на удар никак не мог.

Хозяева продолжали оказывать давление, и в конце концов первый же в матче удар в створ стал голом. Кевин Де Брюйне с правого фланга вырезал прекрасную передачу к воротам на голову Джона Стоунса — 1:0.

Открыв счет, "горожане" продолжили контролировать игру, но до перерыва сделали недостаточно для второго гола.

Во втором тайме "Сити" со свежими силами пошел вперед и уже на 56-й минуте сделал счет комфортным. Илкай Гюндоган отобрал мяч у Таунсенда на подступах к штрафной и нанес крученый удар в "девятку" — 2:0.

"Пэлас" окончательно потерял надежду на положительный результат и на 68-й минуте пропустил еще раз. Удар Рубена Диаша головой после подачи углового был отражен голкипером, однако Стоунс тут же сыграл на добивании из центра штрафной площади — 3:0.

Остаток матча прошел безмятежно. Лишь Рахим Стерлинг всколыхнул игру, великолепно исполнив штрафной удар на 88-й минуте — 4:0.

В недавнем прошлом "Пэлас" удавались сенсации против "Сити", но на сей раз команда Роя Ходжсона взяла выходной, совершенно ничего не показав в атаке. "Горожане" набрали устрашающую форму после неудачного начала сезона и теперь являются лидером Премьер-Лиги по потерянным очкам.

"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матч


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2021 00:05

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  1. mc-od 18.01.2021 00:49 # mc-od
    05.12.2020 20:17 # удалить
    mc-od

    Ожидаемые осечки картонок и прочих жидов. К новому году возвращаемся на трон. Чемпик можно будет не продолжать! Скриньте.))

    Источник: http://fapl.ru/posts/82620/?c=1

    По-чемпионски, на классе. Кароч, по графику идем!
    P.S. В кои-то веки смотрел игру "княгинь" против "пригородных". Вполне добротный и плотный матч, но уровень галимых середняков. Без обид.))

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  2. lexa-arsenal 18.01.2021 00:48 # lexa-arsenal
    Какие же лузерпульцы принцессы

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  3. cityland1978 18.01.2021 00:45 # cityland1978
    По делу

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  4. electric 18.01.2021 00:23 # electric
    БАРОНЕССЫ!!!

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  5. kler 18.01.2021 00:21 # kler
    КОРОЛИ!!!

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  6. madchester 18.01.2021 00:19 # madchester
    Физрука с днюхой!

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  7. mancityman 18.01.2021 00:11 # mancityman
    Где гикимоны?))

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  8. mancityman 18.01.2021 00:09 # mancityman
    ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ БУДЕМ ПЕРВЫМИ!!!

    КОРОЛИ!!!

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  9. griezmann 18.01.2021 00:09 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  10. mancityman 18.01.2021 00:08 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  11. stones24 18.01.2021 00:08 # stones24
    КОРОЛИ!!!

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  12. bes-ter 18.01.2021 00:07 # bes-ter
    Идеально!

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  13. gandalf 18.01.2021 00:07 # gandalf
    КОРОЛИИИ

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