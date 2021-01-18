"Манчестер Сити" сокрушил "Пэлас"

"Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 4:0, оформив пятую победу в Премьер-Лиге подряд и поднявшись на второе место.

Относительно победы над "Брайтоном" в стартовый состав "горожан" вернулись Кайл Уолкер, Фернандиньо, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.



Наставник "орлов" Рой Ходжсон внедрил в стартовый состав своей команды Гари Кэхилла, Джеймса Маккарти и Джордана Айю.



С началом матча "Сити" забрал мяч под свой контроль, однако преодолеть насыщенную оборону и просто выйти на удар никак не мог.



Хозяева продолжали оказывать давление, и в конце концов первый же в матче удар в створ стал голом. Кевин Де Брюйне с правого фланга вырезал прекрасную передачу к воротам на голову Джона Стоунса — 1:0.



Открыв счет, "горожане" продолжили контролировать игру, но до перерыва сделали недостаточно для второго гола.



Во втором тайме "Сити" со свежими силами пошел вперед и уже на 56-й минуте сделал счет комфортным. Илкай Гюндоган отобрал мяч у Таунсенда на подступах к штрафной и нанес крученый удар в "девятку" — 2:0.



"Пэлас" окончательно потерял надежду на положительный результат и на 68-й минуте пропустил еще раз. Удар Рубена Диаша головой после подачи углового был отражен голкипером, однако Стоунс тут же сыграл на добивании из центра штрафной площади — 3:0.



Остаток матча прошел безмятежно. Лишь Рахим Стерлинг всколыхнул игру, великолепно исполнив штрафной удар на 88-й минуте — 4:0.



В недавнем прошлом "Пэлас" удавались сенсации против "Сити", но на сей раз команда Роя Ходжсона взяла выходной, совершенно ничего не показав в атаке. "Горожане" набрали устрашающую форму после неудачного начала сезона и теперь являются лидером Премьер-Лиги по потерянным очкам.



"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матч