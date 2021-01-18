Клопп уверен, что голы вернутся к "Ливерпулю"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не переживает от того, что его команда перестала забивать.

Воскресный матч против "Манчестер Юнайтед" (0:0) стал третьим подряд в Премьер-Лиге для "красных" без забитых голов.



Подобного с "Ливерпулем" не случалось аж с марта 2005, однако Клопп не паникует. Впрочем, игнорировать это Юрген тоже не будет.



"У нас на очко больше, чем до матча. Наша игра была достаточно хороша для победы, но для победы тебе нужно забивать, а мы этого не сделали, и поэтому результат такой, какой он есть".



"В фундаментальном отношении ничего не отличается от того, как мы играли прежде. Отличается лишь результат".



"Мы стараемся и не забиваем. Или стараемся и забиваем. Хотя разница велика, если честно".



"Нам не о чем беспокоиться, но мы, естественно, должны поработать над этим. Мы не можем игнорировать этот факт и просто надеяться, что все наладится само по себе".



"Единственный способ забивать голы состоит в том, чтобы создавать моменты — и быть готовым промахиваться, чтобы затем пробовать снова".



"Есть огромная разница между этим и тем, когда у тебя идет игра, и ты используешь почти каждый свой момент. Во втором случае ты лучше реагируешь на упущенные моменты. Разница только в этом".



"Сегодня вечером я увидел хорошую игру в исполнении своей команды. Я увидел хорошую футбольную команду, у которое есть четкая идея. Мы выполняли суперпередачи, замечательно контрпрессинговали, демонстрировали огромное желание забить — но не забивали".



"Мы будем создавать моменты, и мы будем забивать. Это не так, что раньше мы решали забивать голы и забивали, а теперь решили не забивать. Я постараюсь максимально помочь, чтобы изменить ситуацию", — цитирует Клоппа Sky Sports.