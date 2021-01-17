Сульшер: "0:0 с "Ливерпулем" — упущенная возможность"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал безголевую ничью против "Ливерпуля" "упущенной возможностью".

Во втором тайме воскресного матча на "Энфилде" подопечные Сульшера имели два отличных момента, чтобы вырвать победу, но Алиссон оба раза спас "Ливерпуль".



Тем не менее, "дьяволы" сохранили три очка преимущества над "красными" во главе Премьер-Лиги, и теперь для Сульшера важно не ударить в грязь лицом в следующем матче.



"Мы не заслужили три очка, потому что мы сыграли недостаточно хорошо. Нам не удалось навязать свою игру, особенно в первом тайме. С течением матча мы прибавляли, и во втором тайме мы чувствовали, что можем вырвать победу. Мы создали два больших момента для этого".



"Мы можем играть лучше, и мы знаем это. Наша игра может быть более складной, мы можем больше держать мяч. Нам пришлось много обороняться, и мы слишком часто теряли мяч. Мы должны улучшить пару вещей".



"Если честно, в данный момент я расстроен. Учитывая их травмы в последнее время, ты хочешь приехать сюда и победить".



"Эта ничья будет хорошим результатом, только если мы выиграем следующий матч. Это была упущенная возможность, учитывая созданные нами моменты, но нам противостояла очень хорошая команда. Я расстроен, но очко — это нормально, если ты выиграешь следующий матч", — цитирует Сульшера Sky Sports.