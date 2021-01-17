"Милан" возьмет Томори в аренду с опцией выкупа

Фикайо Томори Защитник "Челси" Фикайо Томори близок к переходу в "Милан" на правах аренды с опцией выкупа.

"Милан" переключился на Томори после того, как Мохамед Симакан из "Страсбура", цель номер один "россонери", получил тяжелую травму и теперь направляется на операцию.

Лишь на днях главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард говорил, что долгосрочное будущее Фикайо связано с лондонским клубом, однако Sky Sports стало известно, что "Милан" получит опцию выкупа 23-летнего англичанина за 25 миллионов фунтов.

Стоит отметить, что "Милан" интересовался Томори еще в летнее окно, однако "Челси" заблокировал уход Фикайо, когда стало понятно, что Антонио Рюдигер остается на "Стэмфорд Бридж".


Метки Милан, Томори, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2021 22:00

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  1. chelsiukpro 17.01.2021 23:09 # chelsiukpro
    Пизжёшь что выкуп включён! Аренда и всё... так как другие клубы готовы взять даже без выкупа в аренду этого ТОПОРЯ...

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  2. ry-l 17.01.2021 22:04 # ry-l
    Все, проебали талант единственный

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