"Милан" возьмет Томори в аренду с опцией выкупа

Защитник "Челси" Фикайо Томори близок к переходу в "Милан" на правах аренды с опцией выкупа.

"Милан" переключился на Томори после того, как Мохамед Симакан из "Страсбура", цель номер один "россонери", получил тяжелую травму и теперь направляется на операцию.



Лишь на днях главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард говорил, что долгосрочное будущее Фикайо связано с лондонским клубом, однако Sky Sports стало известно, что "Милан" получит опцию выкупа 23-летнего англичанина за 25 миллионов фунтов.



Стоит отметить, что "Милан" интересовался Томори еще в летнее окно, однако "Челси" заблокировал уход Фикайо, когда стало понятно, что Антонио Рюдигер остается на "Стэмфорд Бридж".