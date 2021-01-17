"Ливерпуль" и "Юнайтед" разошлись миром
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" не выявили сильнейшего и даже не смогли забить друг другу — 0:0.
По сравнению с минимальным поражением от "Саутгемптона" главный тренер "красных" Юрген Клопп ограничился единственной перестановкой в стартовом составе, выпустив Джердана Шакири вместо Алекса Окслейд-Чемберлена.
В старт "дьяволов" вернулись Виктор Линделеф, Фред и Скотт Мактоминей, заменив Эрика Байи, Неманью Матича и Эдинсона Кавани.
Хозяева "Энфилда" сразу же взяли соперника в тиски. Уже на третьей минуте Энди Робертсон наносил удар с острого угла, но лишь всколыхнул сетку ворот со внешней стороны.
Хорошая комбинация удалась "Ливерпулю" на 17-й минуте, когда Роберто Фирмино, получив пас от Садио Мане, пробивал с линии штрафной — мимо. При этом бразилец имел возможность отдать левее на свободного Робертсона, но пожадничал.
"Красные" продолжили упражняться в ударах, восемь раз подряд пробив неточно, после чего слегка ослабили хватку. "Юнайтед" смог перевести дух, а на 34-й минуте Бруну Фернандеш отметился опасным выстрелом со штрафного над крестовиной. На этой же минуте хозяева впервые попали в створ — Давид Де Хеа легко забрал мяч от Фирмино.
Помимо штрафного Фернандеша, больше ничего вразумительного "дьяволы" не создали в атаке до перерыва, хотя "Ливерпуль" уже не давил, как прежде.
Во втором тайме игра поскучнела и практически выравнялась. Команды обменялись заблокированными ударами, но по-настоящему голевых моментов не возникало.
Первый действительно опасный момент после перерыва возник только на 75-й минуте, когда Фернандеш бил в касание с линии вратарской после короткого паса от Люка Шоу, но Алиссон ногой отразил мяч.
На 78-й минут уже Де Хеа пришлось выручать свою команду. Давид отразил плотный удар Алькантары с дистанции.
На 83-й минуте мог отличиться Поль Погба, которому позволили принять мяч от партнера на убойной позиции и пробить вторым касанием, но Алиссон вновь сыграл выше всяких похвал.
В концовке обе команды были предельно осторожны, опасаясь упустить ничью.
"Юнайтед" основательно прижался к своим воротам в первые 25 минут, но в дальнейшем играл более-менее на равных. Соперники оказались достойны друг друга, поделив очки.
"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
17.01.2021 21:25
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Последние комментарии:
с таким составом тут можно было на изи брать титул...
Источник: http://fapl.ru/posts/83507/?c=1
АХАХАХАХАХАХ
Просто пенис головного мозга
(ответить)
игра шляпа полная
столько разговоров
матч года, ипать колотить
одни бегаюг-бегают забить не могут
другие в автобусе сидят
(ответить)
3 матч не могут забить, не хватало мобильности парням, фланги мертвые, команда просела, нужны свежие игроки, зачем Хендо ставить в цз, Тяго пока плох надеюсь наберет форму, едем дальше!
(ответить)
пенсы заебывают, везде свой нос суют
(ответить)
Надо купить кого-нибудь.
(ответить)
Глори глори МЮ!!!!
(ответить)
заметил, что от успехов, и вообще игры МЮ, почему то больше всего горят пенсы. Отчего так? Считаете что на месте МЮ (лидера таблицы) должны были быть вы?
(ответить)
Когда там "Тихое место 2" выйдет? Или снова кинотеатры под замком?
(ответить)
Челси такой залупуль догонит и обоссыт за считанные туры, лол, ждите и трепещите су4ки
(ответить)
А че 200, выделите сразу 400 млн. Все равно занесете УЕФА и они забьют.
«Манчестер Сити» планирует серьёзно потратиться на летнем трансферном рынке. Как сообщает The Telegraph, клуб выделит главному тренеру Хосепу Гвардиоле 200 миллионов фунтов (почти 225 млн евро) на усиление состава.
По данным источника, «горожане» хотят усилить линию нападения. В списке целей клуба находятся Эрлинг Холанн, Ромелу Лукаку и Дарвин Нуньес, ныне выступающие за дортмундскую «Боруссию», «Интер» и «Бенфику» соответственно.
Отметим, что контракт основного центрального нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассчитан до конца текущего сезона.
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для команды без защей норм отыграли в обороне, ливерпуль явно не в тонусе, столько моментов засрали. олицетворение игры красных - салах, получающий мяч у вратарской соперника в одиночестве, начинает заниматься переступами вместо мгновенного удара.
скоро должна пройти эта полоса неудач.
маню не о чем, были на энфилде команды и по смелее.
очередной судейский скандал. в сети уже пошла волна вопросов по поводу свистка во время выхода мане 1 на 1, когда время еще не истекло. как же заебала эта некомпетентность, из матча в матч косяки, ну нахуй время добавлять вообще, если не даешь играть его?
тактически разъебали маню, но не довели до победы.
теперь следующий матч, пора уже подтягивать реализацию.
клопп топ
(ответить)
срульшер не мог уже на пеналь насосать.. выдохся парень, а ведь еще только середина сезона
(ответить)
Хороший матч, хз чего остальные ноют, единственное безголовая игра вышла, а так очень напряженная.
Скам был хорош в защите, причем я ожидал, что они как гниды сядут в автобус, но такого было только от части, кароч нельзя сказать что они играли трусливо.
По игре офк темп навязывал и вообще вел игру именно лфк, но оно и понятно, кому тут 3 очка нужнее было, но так же стоит признать что острее моменты были у мю. Алиссон топ, Хендо и Фаб збс сыграли на цз, Роббо и Таа были ужасны в защите, в отличии от Шоу и Бисаки. Вообще вся защитная линия мю сыграла абсолютно безошибочной.
Есть конкретные претензии к Салаху, он был ужасен. Вейн недостаточно обострял и не слишком помогал цз. От Тиаго ждал большего. Шак были норм. Тройка атаки абсолютно не чувствует друг друга. Очень нужен Жота и еще один нападающий, именно таргет мен. Скамейка херня полная. Стоит признать, что мы в небольшом кризисе и очень не хватает свежей крови.
Так же отмечу Тирни. На удивление отлично отсудили такую сложную игру, но с этой хуетой с офсайдами надо что то делать, поднимать флаги через час после эпизода это пздц.
Юнва, едем дальше.
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Под шконкой колбаса :)) смыло с фапла... да ладно это футбол не партесь будет как будет пох..
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Порадовала оборона вся. Молодцы одним словом. Ничего не дали Создать у своих ворот. Это уже зелёный свет для будущего задела
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Та же история, что и с Сотоном - аморфный центр без Хендерсона. Тиаго может быть хороший распасовщик, но ни разу не опорник для клопповского Ливерпуля. Шакири не надо больше в старт в АПЛ, пусть борется за место в основе в КА. А вообще функциональный провал в Ливерпуле налицо, а травмы и вынужденная ротация только его усугубляют. Совсем ненужная ничья(
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Замечено, пенсы больше всего хвалят МЮ, ибо Маур был там и там. Пенсоманки ебаные
(ответить)
http://fapl.ru/posts/8288/?c=1
Контраста ради
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Игра была полная херня , мне понравилось.
(ответить)
Не расстраивайтесь, колбасники. Еще один тур и будете шестыми.
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