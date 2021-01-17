"Ливерпуль" и "Юнайтед" разошлись миром

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" не выявили сильнейшего и даже не смогли забить друг другу — 0:0.

По сравнению с минимальным поражением от "Саутгемптона" главный тренер "красных" Юрген Клопп ограничился единственной перестановкой в стартовом составе, выпустив Джердана Шакири вместо Алекса Окслейд-Чемберлена.



В старт "дьяволов" вернулись Виктор Линделеф, Фред и Скотт Мактоминей, заменив Эрика Байи, Неманью Матича и Эдинсона Кавани.



Хозяева "Энфилда" сразу же взяли соперника в тиски. Уже на третьей минуте Энди Робертсон наносил удар с острого угла, но лишь всколыхнул сетку ворот со внешней стороны.



Хорошая комбинация удалась "Ливерпулю" на 17-й минуте, когда Роберто Фирмино, получив пас от Садио Мане, пробивал с линии штрафной — мимо. При этом бразилец имел возможность отдать левее на свободного Робертсона, но пожадничал.



"Красные" продолжили упражняться в ударах, восемь раз подряд пробив неточно, после чего слегка ослабили хватку. "Юнайтед" смог перевести дух, а на 34-й минуте Бруну Фернандеш отметился опасным выстрелом со штрафного над крестовиной. На этой же минуте хозяева впервые попали в створ — Давид Де Хеа легко забрал мяч от Фирмино.



Помимо штрафного Фернандеша, больше ничего вразумительного "дьяволы" не создали в атаке до перерыва, хотя "Ливерпуль" уже не давил, как прежде.



Во втором тайме игра поскучнела и практически выравнялась. Команды обменялись заблокированными ударами, но по-настоящему голевых моментов не возникало.



Первый действительно опасный момент после перерыва возник только на 75-й минуте, когда Фернандеш бил в касание с линии вратарской после короткого паса от Люка Шоу, но Алиссон ногой отразил мяч.



На 78-й минут уже Де Хеа пришлось выручать свою команду. Давид отразил плотный удар Алькантары с дистанции.



На 83-й минуте мог отличиться Поль Погба, которому позволили принять мяч от партнера на убойной позиции и пробить вторым касанием, но Алиссон вновь сыграл выше всяких похвал.



В концовке обе команды были предельно осторожны, опасаясь упустить ничью.



"Юнайтед" основательно прижался к своим воротам в первые 25 минут, но в дальнейшем играл более-менее на равных. Соперники оказались достойны друг друга, поделив очки.



"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче