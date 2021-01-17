"Ливерпуль" и "Юнайтед" разошлись миром

Джордан Хендерсон "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" не выявили сильнейшего и даже не смогли забить друг другу — 0:0.

По сравнению с минимальным поражением от "Саутгемптона" главный тренер "красных" Юрген Клопп ограничился единственной перестановкой в стартовом составе, выпустив Джердана Шакири вместо Алекса Окслейд-Чемберлена.

В старт "дьяволов" вернулись Виктор Линделеф, Фред и Скотт Мактоминей, заменив Эрика Байи, Неманью Матича и Эдинсона Кавани.

Хозяева "Энфилда" сразу же взяли соперника в тиски. Уже на третьей минуте Энди Робертсон наносил удар с острого угла, но лишь всколыхнул сетку ворот со внешней стороны.

Хорошая комбинация удалась "Ливерпулю" на 17-й минуте, когда Роберто Фирмино, получив пас от Садио Мане, пробивал с линии штрафной — мимо. При этом бразилец имел возможность отдать левее на свободного Робертсона, но пожадничал.

"Красные" продолжили упражняться в ударах, восемь раз подряд пробив неточно, после чего слегка ослабили хватку. "Юнайтед" смог перевести дух, а на 34-й минуте Бруну Фернандеш отметился опасным выстрелом со штрафного над крестовиной. На этой же минуте хозяева впервые попали в створ — Давид Де Хеа легко забрал мяч от Фирмино.

Помимо штрафного Фернандеша, больше ничего вразумительного "дьяволы" не создали в атаке до перерыва, хотя "Ливерпуль" уже не давил, как прежде.

Во втором тайме игра поскучнела и практически выравнялась. Команды обменялись заблокированными ударами, но по-настоящему голевых моментов не возникало.

Первый действительно опасный момент после перерыва возник только на 75-й минуте, когда Фернандеш бил в касание с линии вратарской после короткого паса от Люка Шоу, но Алиссон ногой отразил мяч.

На 78-й минут уже Де Хеа пришлось выручать свою команду. Давид отразил плотный удар Алькантары с дистанции.

На 83-й минуте мог отличиться Поль Погба, которому позволили принять мяч от партнера на убойной позиции и пробить вторым касанием, но Алиссон вновь сыграл выше всяких похвал.

В концовке обе команды были предельно осторожны, опасаясь упустить ничью.

"Юнайтед" основательно прижался к своим воротам в первые 25 минут, но в дальнейшем играл более-менее на равных. Соперники оказались достойны друг друга, поделив очки.

"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2021 21:25

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Последние комментарии:




  1. atilla1 17.01.2021 21:53 # atilla1
    с таким составом тут можно было на изи брать титул...

    Источник: http://fapl.ru/posts/83507/?c=1


    АХАХАХАХАХАХ

    Просто пенис головного мозга

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  2. superperez101 17.01.2021 21:53 # superperez101
    игра шляпа полная
    столько разговоров
    матч года, ипать колотить

    одни бегаюг-бегают забить не могут
    другие в автобусе сидят

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  3. keremet 17.01.2021 21:49 # keremet
    3 матч не могут забить, не хватало мобильности парням, фланги мертвые, команда просела, нужны свежие игроки, зачем Хендо ставить в цз, Тяго пока плох надеюсь наберет форму, едем дальше!

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  4. januzaj00 17.01.2021 21:49 # januzaj00
    пенсы заебывают, везде свой нос суют

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  5. shakur 17.01.2021 21:45 # shakur
    Надо купить кого-нибудь.

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  6. chebrec 17.01.2021 21:43 # chebrec
    Глори глори МЮ!!!!

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  7. stretfordend 17.01.2021 21:42 # stretfordend
    заметил, что от успехов, и вообще игры МЮ, почему то больше всего горят пенсы. Отчего так? Считаете что на месте МЮ (лидера таблицы) должны были быть вы?

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  8. staryi-eblan 17.01.2021 21:41 # staryi-eblan
    Когда там "Тихое место 2" выйдет? Или снова кинотеатры под замком?

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  9. bezviz 17.01.2021 21:41 # bezviz
    Челси такой залупуль догонит и обоссыт за считанные туры, лол, ждите и трепещите су4ки

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  10. fanstevengerrard 17.01.2021 21:41 # fanstevengerrard
    А че 200, выделите сразу 400 млн. Все равно занесете УЕФА и они забьют.

    «Манчестер Сити» планирует серьёзно потратиться на летнем трансферном рынке. Как сообщает The Telegraph, клуб выделит главному тренеру Хосепу Гвардиоле 200 миллионов фунтов (почти 225 млн евро) на усиление состава.

    По данным источника, «горожане» хотят усилить линию нападения. В списке целей клуба находятся Эрлинг Холанн, Ромелу Лукаку и Дарвин Нуньес, ныне выступающие за дортмундскую «Боруссию», «Интер» и «Бенфику» соответственно.

    Отметим, что контракт основного центрального нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассчитан до конца текущего сезона.

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  11. liverfun 17.01.2021 21:41 # liverfun
    для команды без защей норм отыграли в обороне, ливерпуль явно не в тонусе, столько моментов засрали. олицетворение игры красных - салах, получающий мяч у вратарской соперника в одиночестве, начинает заниматься переступами вместо мгновенного удара.
    скоро должна пройти эта полоса неудач.
    маню не о чем, были на энфилде команды и по смелее.
    очередной судейский скандал. в сети уже пошла волна вопросов по поводу свистка во время выхода мане 1 на 1, когда время еще не истекло. как же заебала эта некомпетентность, из матча в матч косяки, ну нахуй время добавлять вообще, если не даешь играть его?
    тактически разъебали маню, но не довели до победы.
    теперь следующий матч, пора уже подтягивать реализацию.
    клопп топ

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  12. zheka000000 17.01.2021 21:39 # zheka000000
    срульшер не мог уже на пеналь насосать.. выдохся парень, а ведь еще только середина сезона

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  13. gerrard08 17.01.2021 21:38 # gerrard08
    Хороший матч, хз чего остальные ноют, единственное безголовая игра вышла, а так очень напряженная.
    Скам был хорош в защите, причем я ожидал, что они как гниды сядут в автобус, но такого было только от части, кароч нельзя сказать что они играли трусливо.
    По игре офк темп навязывал и вообще вел игру именно лфк, но оно и понятно, кому тут 3 очка нужнее было, но так же стоит признать что острее моменты были у мю. Алиссон топ, Хендо и Фаб збс сыграли на цз, Роббо и Таа были ужасны в защите, в отличии от Шоу и Бисаки. Вообще вся защитная линия мю сыграла абсолютно безошибочной.
    Есть конкретные претензии к Салаху, он был ужасен. Вейн недостаточно обострял и не слишком помогал цз. От Тиаго ждал большего. Шак были норм. Тройка атаки абсолютно не чувствует друг друга. Очень нужен Жота и еще один нападающий, именно таргет мен. Скамейка херня полная. Стоит признать, что мы в небольшом кризисе и очень не хватает свежей крови.
    Так же отмечу Тирни. На удивление отлично отсудили такую сложную игру, но с этой хуетой с офсайдами надо что то делать, поднимать флаги через час после эпизода это пздц.
    Юнва, едем дальше.

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  14. chelsiukpro 17.01.2021 21:38 # chelsiukpro
    Под шконкой колбаса :)) смыло с фапла... да ладно это футбол не партесь будет как будет пох..

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  15. januzaj00 17.01.2021 21:37 # januzaj00
    Порадовала оборона вся. Молодцы одним словом. Ничего не дали Создать у своих ворот. Это уже зелёный свет для будущего задела

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  16. sausage 17.01.2021 21:37 # sausage
    Та же история, что и с Сотоном - аморфный центр без Хендерсона. Тиаго может быть хороший распасовщик, но ни разу не опорник для клопповского Ливерпуля. Шакири не надо больше в старт в АПЛ, пусть борется за место в основе в КА. А вообще функциональный провал в Ливерпуле налицо, а травмы и вынужденная ротация только его усугубляют. Совсем ненужная ничья(

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  17. royal-arsenal 17.01.2021 21:36 # royal-arsenal
    Замечено, пенсы больше всего хвалят МЮ, ибо Маур был там и там. Пенсоманки ебаные

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  18. jappstamm 17.01.2021 21:34 # jappstamm
    http://fapl.ru/posts/8288/?c=1


    Контраста ради

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  19. highneken 17.01.2021 21:32 # highneken
    Игра была полная херня , мне понравилось.

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  20. brown-ale 17.01.2021 21:32 # brown-ale
    Не расстраивайтесь, колбасники. Еще один тур и будете шестыми.

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