Озил попрощался с игроками и персоналом "Арсенала"

Месут Озил В воскресенье полузащитник Месут Озил в последний раз посетил тренерскую базу "Арсенала", чтобы попрощаться с игроками и персоналом лондонского клуба.

Напомним, накануне стало известно, что Озил и "Арсенал" договорились о досрочном прекращении своего контракта, рассчитанного до июня.

Получив зеленый свет, Месут попрощался с клубом, в котором он провел восемь лет, и сразу же улетел в Турцию, чтобы присоединиться свободным агентом к "Фенербахче".

В Стамбуле 32-летний немец турецкого происхождения должен будет пройти медицинское обследование и дождаться, пока будут оформлены все документы.

Sky Sports ожидает, что переход Озила будет подтвержден в ближайшие дня, но трансферный эксперт Фабрицио Романо утверждает, что Месут присоединится к "Фенербахче" уже в понедельник.

"Я фанат "Фенербахче". Поэтому я очень рад приехать в Турцию и присоединиться к "Фенербахче". Я очень взволнован. Бог дал мне возможность носить эту футболку, будучи фанатом "Фенербахче". С божьей волей я буду делать это с честью, я буду стараться изо всех сил ради команды".

"Конечно, мне не хватает игровой формы. Я достаточно давно не участвовал в матчах, но я физически здоров, у меня нет проблем", — цитирует Озила Daily Mail.


Метки Арсенал, Озил, Фенербхче

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2021 21:00

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  1. royal-arsenal 17.01.2021 21:28 # royal-arsenal
    Пока, самая ленивая легенда

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  2. alienripley 17.01.2021 21:27 # alienripley
    пока пока кебаб ленивый

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  3. j-silver 17.01.2021 21:23 # j-silver
    Матч говно, потрачено

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