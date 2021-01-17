Озил попрощался с игроками и персоналом "Арсенала"

В воскресенье полузащитник Месут Озил в последний раз посетил тренерскую базу "Арсенала", чтобы попрощаться с игроками и персоналом лондонского клуба.

Напомним, накануне стало известно, что Озил и "Арсенал" договорились о досрочном прекращении своего контракта, рассчитанного до июня.



Получив зеленый свет, Месут попрощался с клубом, в котором он провел восемь лет, и сразу же улетел в Турцию, чтобы присоединиться свободным агентом к "Фенербахче".



В Стамбуле 32-летний немец турецкого происхождения должен будет пройти медицинское обследование и дождаться, пока будут оформлены все документы.



Sky Sports ожидает, что переход Озила будет подтвержден в ближайшие дня, но трансферный эксперт Фабрицио Романо утверждает, что Месут присоединится к "Фенербахче" уже в понедельник.



"Я фанат "Фенербахче". Поэтому я очень рад приехать в Турцию и присоединиться к "Фенербахче". Я очень взволнован. Бог дал мне возможность носить эту футболку, будучи фанатом "Фенербахче". С божьей волей я буду делать это с честью, я буду стараться изо всех сил ради команды".



"Конечно, мне не хватает игровой формы. Я достаточно давно не участвовал в матчах, но я физически здоров, у меня нет проблем", — цитирует Озила Daily Mail.