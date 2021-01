Ван Дейк приступил к тренировкам с мячом

Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк был впервые замечен, тренирующимся с мячом.

Напомним, ровно три месяца назад Ван Дейк получил травму крестообразных связок колена в дерби против "Эвертона", в результате чего ему потребовалась операция.



Еще в прошлом месяце Виргил порадовал болельщиков "Ливерпуля" в социальных сетях, поделившись своим видео на велотренажере.



Сейчас голландский защитник сделал следующий шаг в своем восстановлении, приступив к работе с мячом вне зала.



Это случилось во время поездки Ван Дейка в Дубай, где он встретился со своим бывшим одноклубником Деяном Ловреном, ныне выступающим за "Зенит".



"Было приятно увидеть моего бывшего партнера по команде Виргила Ван Дейка сегодня. Он перенес тяжелую травму, но он выглядит сильнее, чем когда-либо прежде. Брат, скоро ты вернешься на свой высочайший уровень. Удачи "Ливерпулю" в сегодняшнем дерби. Мы с вами!" — цитирует Ловрена твиттер "красных".





Liverpool fans will get very excited by the sight of Virgil van Dijk back on a training pitch with a ball at his feet. From his Instagram feed #LFC pic.twitter.com/cRuXuKA7sr