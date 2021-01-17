"Тоттенхэм" победил "Шеффилд Юнайтед"

Танги Ндомбеле "Тоттенхэм" одержал свою первую с 8 ноября выездную победу в Премьер-Лиге, обыграв "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:3.

Относительно первой в этом сезоне Премьер-Лиги победы в старт "клинков" вернулся Энда Стивенс, заменив Бена Осборна.

У "шпор" по сравнению с предыдущим матчем с первых минут вышли Джон Родон, Бен Дэвис и Стивен Бергвейн.

"Тоттенхэму" не потребовалось много времени, чтобы открыть счет. Уж на четвертой минуте Стивен Бергвейн дальним ударом проверил голкипера хозяев Аарона Рамсдейла. Был назначен угловой, и после подачи Сона Хен Мина от флажка Серж Орье головой опустил мяч в ворота — 0:1.

Вскоре мог отличиться сам Сон, которого по традиции выводил на удар Харри Кейн, однако мяч попал в штангу.

Как это уже нередко случалось в нынешнем сезоне, "шпоры" повели в счете и позволили себе расслабиться. "Шеффилд Юнайтед" получил возможность свободно ходить вперед, хотя больших угроз Уго Льорису не создавал.

Своими внушениями от бровки Жозе Моуриньо привел "Тоттенхэм" в чувство, и незадолго до перерыва гости удвоили счет. Пьер-Эмиль Хейбьерг совершил перехватил на чужой половине поля, затем отдал пас на Кейна, который продвинулся до подступов к штрафной и пробил низом — 0:2.

Во втором тайме "шпоры" вновь принялись играть расслабленно, благо соперник к этому располагал — "клинки", конечно, держали мяч, но никакой угрозы в себе не таили.

Тем не менее, на 59-й минуте хозяевам внезапно удалось отыграть один гол. Джон Флек навесил с левого фланга на линию вратарской, а Дэвид Макголдрик пробил головой — 1:2.

"Тоттенхэм" оживился, сразу же создал пару моментов, и как раз со второй попытки восстановил комфортную разницу в счете. Это Танги Ндомбеле изловчился и перебросил мяч через Рамсдейла в штрафной — 1:3.

Больше вольностей гости своему сопернику не позволили. Если кто и мог забить в остатке матча, то это "шпоры".

За исключением своего гола, "Шеффилд Юнайтед" был беззуб, хотя и имел определенную свободу действий. "Тоттенхэм" показал себя более классной и более сильной командой, вовремя погасив вспышки активности соперника.

"Шеффилд Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2021 18:55

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Последние комментарии:




  1. mototroller 17.01.2021 20:21 # mototroller
    Игра просто огонь

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  2. melwood-lfc 17.01.2021 20:21 # melwood-lfc
    чо как 1 тайм?
    кто ближе к голу?

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  3. sausage 17.01.2021 20:21 # sausage
    Надо было забивать, были неплохие моменты, но опять без чёткого последнего удара, это начинает уже напрягать. Тиаго странный типок, техника топ, отрабатывает везде, но бля, передачи 50х50 - половина ахуительные, половина откровенные косяки.

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  4. lemass 17.01.2021 20:21 # lemass
    Колбаса пока отскакивает
    Клоп рот!

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  5. lovrentiy 17.01.2021 20:21 # lovrentiy
    Мало ударов по воротам, да собственно манки хорошо закрываются.

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  6. easports 17.01.2021 20:21 # easports
    Молодцы в руководстве МЮ что не уволили Оле, а дали построить команду. Эффект налицо, дают бой нормальный.
    Нужно Артете также дать три сезона и деньги на трансферы, посмотрим что он построит.

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  7. jirrort 17.01.2021 20:20 # jirrort
    Что-то Шотландский рот задерживается в судейской, видать годы всё-таки берут свое.Но ничего,ко второму тайму сосаф точно успеет оформить свой фирменный минетик,чтобы пёсик Бруно забил и продолжил штамповать свои мусорные награды

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  8. liverfun 17.01.2021 20:20 # liverfun
    какой же судья долбоеб, время не закончилось, у ливерпуля выход 1 на 1, он свистит.
    а вообще ливерпуль заебал транжирить моменты, никакой концентрации при завершении. вейналдум ссыкло, столько раз его на просто выводили, он все ищет кому пас отдать, игру притормозить. шакири менять, больше на соперника играет. во 2 тайме надо уже в створ попадать

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  9. red-devil-4ever 17.01.2021 20:20 # red-devil-4ever
    ничейка кстати зеба будет
    там МС обгонит тоже

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  10. imf-tau 17.01.2021 20:20 # imf-tau
    Норм, у ЛФЦ нет опции перевернуть игру заменами, все что у них сильного есть - все на поле. Значит их шанс - устроить опять давление в начале. Если пересидим 20 минут, надо выпускать Кавани и можно и поддавить.

    У нас куда больше опций есть игру поменять. Было понятно, что ЛФК будет на Энфилде атаковать. Так что пока ничего особого страшного нету. В общем, неплохая игра.

    Ну а ЛФЦ даже в таком состоянии пока топ1 тима в Англии, чтобы там кто не зубоскалил.

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  11. highneken 17.01.2021 20:19 # highneken
    Вообще не удивлюсь если по итогу сезона мю или ливера в топ 4 не будет. Слишком явный оверперформ по сей день.

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  12. knvlay 17.01.2021 20:19 # knvlay
    Игры нет у одних, небольшой кризис у других, походу шарлатан заберёт чашку (

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  13. red-devil-4ever 17.01.2021 20:16 # red-devil-4ever
    а че это, лучшая тима АПЛ всея истории еще не разнесла отряд физрука?
    вот это да

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  14. januzaj00 17.01.2021 20:14 # januzaj00
    Тиаго и Фабиньо уже желтые не дали. Ещё про МЮ че-то говорят

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  15. bezviz 17.01.2021 20:13 # bezviz
    манчестер оффсайтед)))

    у решфорда 7 оффсайдов уже, меняйте бревно))

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  16. ry-l 17.01.2021 20:11 # ry-l
    Чет глиномесиво какое-то, а не топ матч. Будто пенсы играют

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  17. fanstevengerrard 17.01.2021 20:09 # fanstevengerrard
    Бля они щас дожлобятся, что скам забъет.

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  18. januzaj00 17.01.2021 20:09 # januzaj00
    Бруно, чуть-чуть не хватило...

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  19. mousta 17.01.2021 20:08 # mousta
    смотрю игру этих 2 говноедов и диву даюсь, как челси еще не на 1ом (

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  20. asnural 17.01.2021 20:07 # asnural
    МИМО ВЕРНЕР ..УХА ХА ХА..

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