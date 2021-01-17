"Тоттенхэм" победил "Шеффилд Юнайтед"
"Тоттенхэм" одержал свою первую с 8 ноября выездную победу в Премьер-Лиге, обыграв "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:3.
Относительно первой в этом сезоне Премьер-Лиги победы в старт "клинков" вернулся Энда Стивенс, заменив Бена Осборна.
У "шпор" по сравнению с предыдущим матчем с первых минут вышли Джон Родон, Бен Дэвис и Стивен Бергвейн.
"Тоттенхэму" не потребовалось много времени, чтобы открыть счет. Уж на четвертой минуте Стивен Бергвейн дальним ударом проверил голкипера хозяев Аарона Рамсдейла. Был назначен угловой, и после подачи Сона Хен Мина от флажка Серж Орье головой опустил мяч в ворота — 0:1.
Вскоре мог отличиться сам Сон, которого по традиции выводил на удар Харри Кейн, однако мяч попал в штангу.
Как это уже нередко случалось в нынешнем сезоне, "шпоры" повели в счете и позволили себе расслабиться. "Шеффилд Юнайтед" получил возможность свободно ходить вперед, хотя больших угроз Уго Льорису не создавал.
Своими внушениями от бровки Жозе Моуриньо привел "Тоттенхэм" в чувство, и незадолго до перерыва гости удвоили счет. Пьер-Эмиль Хейбьерг совершил перехватил на чужой половине поля, затем отдал пас на Кейна, который продвинулся до подступов к штрафной и пробил низом — 0:2.
Во втором тайме "шпоры" вновь принялись играть расслабленно, благо соперник к этому располагал — "клинки", конечно, держали мяч, но никакой угрозы в себе не таили.
Тем не менее, на 59-й минуте хозяевам внезапно удалось отыграть один гол. Джон Флек навесил с левого фланга на линию вратарской, а Дэвид Макголдрик пробил головой — 1:2.
"Тоттенхэм" оживился, сразу же создал пару моментов, и как раз со второй попытки восстановил комфортную разницу в счете. Это Танги Ндомбеле изловчился и перебросил мяч через Рамсдейла в штрафной — 1:3.
Больше вольностей гости своему сопернику не позволили. Если кто и мог забить в остатке матча, то это "шпоры".
За исключением своего гола, "Шеффилд Юнайтед" был беззуб, хотя и имел определенную свободу действий. "Тоттенхэм" показал себя более классной и более сильной командой, вовремя погасив вспышки активности соперника.
"Шеффилд Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
17.01.2021 18:55
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Последние комментарии:
Игра просто огонь
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чо как 1 тайм?
кто ближе к голу?
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Надо было забивать, были неплохие моменты, но опять без чёткого последнего удара, это начинает уже напрягать. Тиаго странный типок, техника топ, отрабатывает везде, но бля, передачи 50х50 - половина ахуительные, половина откровенные косяки.
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Колбаса пока отскакивает
Клоп рот!
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Мало ударов по воротам, да собственно манки хорошо закрываются.
(ответить)
Молодцы в руководстве МЮ что не уволили Оле, а дали построить команду. Эффект налицо, дают бой нормальный.
Нужно Артете также дать три сезона и деньги на трансферы, посмотрим что он построит.
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Что-то Шотландский рот задерживается в судейской, видать годы всё-таки берут свое.Но ничего,ко второму тайму сосаф точно успеет оформить свой фирменный минетик,чтобы пёсик Бруно забил и продолжил штамповать свои мусорные награды
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какой же судья долбоеб, время не закончилось, у ливерпуля выход 1 на 1, он свистит.
а вообще ливерпуль заебал транжирить моменты, никакой концентрации при завершении. вейналдум ссыкло, столько раз его на просто выводили, он все ищет кому пас отдать, игру притормозить. шакири менять, больше на соперника играет. во 2 тайме надо уже в створ попадать
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ничейка кстати зеба будет
там МС обгонит тоже
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Норм, у ЛФЦ нет опции перевернуть игру заменами, все что у них сильного есть - все на поле. Значит их шанс - устроить опять давление в начале. Если пересидим 20 минут, надо выпускать Кавани и можно и поддавить.
У нас куда больше опций есть игру поменять. Было понятно, что ЛФК будет на Энфилде атаковать. Так что пока ничего особого страшного нету. В общем, неплохая игра.
Ну а ЛФЦ даже в таком состоянии пока топ1 тима в Англии, чтобы там кто не зубоскалил.
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Вообще не удивлюсь если по итогу сезона мю или ливера в топ 4 не будет. Слишком явный оверперформ по сей день.
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Игры нет у одних, небольшой кризис у других, походу шарлатан заберёт чашку (
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а че это, лучшая тима АПЛ всея истории еще не разнесла отряд физрука?
вот это да
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Тиаго и Фабиньо уже желтые не дали. Ещё про МЮ че-то говорят
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манчестер оффсайтед)))
у решфорда 7 оффсайдов уже, меняйте бревно))
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Чет глиномесиво какое-то, а не топ матч. Будто пенсы играют
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Бля они щас дожлобятся, что скам забъет.
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Бруно, чуть-чуть не хватило...
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смотрю игру этих 2 говноедов и диву даюсь, как челси еще не на 1ом (
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МИМО ВЕРНЕР ..УХА ХА ХА..
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