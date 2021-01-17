"Тоттенхэм" победил "Шеффилд Юнайтед"

"Тоттенхэм" одержал свою первую с 8 ноября выездную победу в Премьер-Лиге, обыграв "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:3.

Относительно первой в этом сезоне Премьер-Лиги победы в старт "клинков" вернулся Энда Стивенс, заменив Бена Осборна.



У "шпор" по сравнению с предыдущим матчем с первых минут вышли Джон Родон, Бен Дэвис и Стивен Бергвейн.



"Тоттенхэму" не потребовалось много времени, чтобы открыть счет. Уж на четвертой минуте Стивен Бергвейн дальним ударом проверил голкипера хозяев Аарона Рамсдейла. Был назначен угловой, и после подачи Сона Хен Мина от флажка Серж Орье головой опустил мяч в ворота — 0:1.



Вскоре мог отличиться сам Сон, которого по традиции выводил на удар Харри Кейн, однако мяч попал в штангу.



Как это уже нередко случалось в нынешнем сезоне, "шпоры" повели в счете и позволили себе расслабиться. "Шеффилд Юнайтед" получил возможность свободно ходить вперед, хотя больших угроз Уго Льорису не создавал.



Своими внушениями от бровки Жозе Моуриньо привел "Тоттенхэм" в чувство, и незадолго до перерыва гости удвоили счет. Пьер-Эмиль Хейбьерг совершил перехватил на чужой половине поля, затем отдал пас на Кейна, который продвинулся до подступов к штрафной и пробил низом — 0:2.



Во втором тайме "шпоры" вновь принялись играть расслабленно, благо соперник к этому располагал — "клинки", конечно, держали мяч, но никакой угрозы в себе не таили.



Тем не менее, на 59-й минуте хозяевам внезапно удалось отыграть один гол. Джон Флек навесил с левого фланга на линию вратарской, а Дэвид Макголдрик пробил головой — 1:2.



"Тоттенхэм" оживился, сразу же создал пару моментов, и как раз со второй попытки восстановил комфортную разницу в счете. Это Танги Ндомбеле изловчился и перебросил мяч через Рамсдейла в штрафной — 1:3.



Больше вольностей гости своему сопернику не позволили. Если кто и мог забить в остатке матча, то это "шпоры".



За исключением своего гола, "Шеффилд Юнайтед" был беззуб, хотя и имел определенную свободу действий. "Тоттенхэм" показал себя более классной и более сильной командой, вовремя погасив вспышки активности соперника.



"Шеффилд Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче