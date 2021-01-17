Лэмпард дал совет Вернеру

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард призвал своего нападающего Тимо Вернера "продолжать работать" для восстановления прежней результативности.

Вернер не забивает в Премьер-Лиге уже более двух месяцев, хотя накануне против "Фулхэма" у дорогостоящего новичка "синих" была прекрасная возможность прервать свою голевую засуху.



Появившись на замену в концовке, Тимо совершил свой фирменный рывок на скорости, но затем послал мяч мимо ворот. Тем не менее, Лэмпард рад, что у 24-летнего немца регулярно возникают такие моменты. Главное — не опускать руки, считает Фрэнк.



"Можно ли сказать, что ему не хватает уверенности в себе? Я не знаю".



"Думаю, это нормально, если ты забиваешь не так регулярно, как хочешь, хотя он отличился в Кубке Англии на прошлой неделе".



"Однако я видел кучу его голов из похожих положений. Прорываться таким образом и забивать — его хлеб и масло".



"Он просто должен продолжать работать, это единственный способ выйти из положения. Каждый бомбардир или нападающий когда-нибудь оказывался в такой ситуации".



"Каждый скажет вам одно и то же: возвращайся на тренировочное поле, радуйся, что у тебя возникают такие моменты, и пробуй снова".



"Я спокон за него, потому что он большой мастер. Я был рад увидеть, что он имел такой момент. Ему нравится выходить на эти позиции, и мы выводим его туда. Он будет забивать", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.