Пепе: "Диаш — лучший португальский центральный защитник"

Рубен Диаш Легенда португальского футбола Пепе назвал Рубена Диаша лучшим центральным защитником из их страны.

Перебравшись на "Этихад" в летнее трансферное окно из "Бенфики", Диаш великолепно освоился в "Сити", сформировав надежную связку в обороне с Джоном Стоунсом.

В данный момент "горожане" могут похвастать лучшей обороной во всей Премьер-Лиге, пропустив только 13 голов в 16 матчах, и Пепе считает, что 23-летнему Диашу нет равных среди португальцев.

"Рубен Диаш — уже лучший португальский центральный защитник в мире, и я говорил это раньше. Также он очень умный игрок", — цитирует Пепе Goal.


Метки Диаш, Манчестер Сити, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2021 17:00

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