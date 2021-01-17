Пепе: "Диаш — лучший португальский центральный защитник"

Легенда португальского футбола Пепе назвал Рубена Диаша лучшим центральным защитником из их страны.

Перебравшись на "Этихад" в летнее трансферное окно из "Бенфики", Диаш великолепно освоился в "Сити", сформировав надежную связку в обороне с Джоном Стоунсом.



В данный момент "горожане" могут похвастать лучшей обороной во всей Премьер-Лиге, пропустив только 13 голов в 16 матчах, и Пепе считает, что 23-летнему Диашу нет равных среди португальцев.



"Рубен Диаш — уже лучший португальский центральный защитник в мире, и я говорил это раньше. Также он очень умный игрок", — цитирует Пепе Goal.