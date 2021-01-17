Каскарино: "Обамеянг — это Озил версии 2.0"

Экс-нападающий "Челси" и сборной Ирландии Тони Каскарино чувствует, что нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг превращается в "Месута Озила версии 2.0".

В начале этого сезона, в разгар пандемии коронавируса, Обамеянг положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив с "Арсеналом" новый долгосрочный контракт с зарплатой свыше 350 тысяч фунтов в неделю.



Однако затем форма Пьер-Эмерика резко пошла на спад, и за весь сезон 31-летний габонец забил лишь три гола в рамках Премьер-Лиги.



Каскарино опасается, что Обамеянг может стать для "Арсенала" такой же обузой, как Озил. Такие же опасения Тони испытывает в отношении Виллиана, который пришел к "канонирам" на контракт с зарплатой в 250 тыс. фунтов в неделю.



"Мне очень неловко из-за "Арсенала" и разговоров насчет Обамеянга, потому что я говорю о парне, который демонстрировал невероятную результативность".



"Однако в этом году он этого не делает, и у меня есть ощущение, словно он стал Озилом версии 2.0".



"Они заключили с ним нелепо роскошный контракт, хотя все мы, возможно, чувствовали: "Так должно быть, он великолепен, он играет на таком высоком уровне, что заслуживает быть вознагражденным".



"Я не уверен, что "Арсенал" и дальше будет поступать подобным образом, давая таким игрокам зарплату на порядок выше, чем остальным в клубе".



"Они переплачивают игрокам, которые играли хорошо. И даже игроки, которые играли хорошо в других клубах, приходят и получают зарплату выше".



"Я наблюдаю большой разрыв в зарплатах. Думаю, это станет проблемой, которую "Арсеналу" нужно решить", — сообщил Каскарино talkSPORT.