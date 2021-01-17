Фирмино: "МЮ — наш главный конкурент в чемпионской гонке"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино назвал "Манчестер Юнайтед" главным конкурентом своей команды в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

К воскресному матчу против "Ливерпуля", действующего чемпиона Премьер-Лиги, "Юнайтед" подходит в качестве лидера дивизиона.



Позиция "красных дьяволов" не удивляет Фирмино, который обещает, что его команда не допустит недооценки соперника.



"Понятно, что "Манчестер Юнайтед" проводит отличный сезон — возможно, свой лучший за много лет. Однако ничто не удивляет меня, потому что это замечательный клуб, и матчи против них всегда особенные".



"Стоит сказать, что прямо сейчас они являются нашим главным конкурентом в чемпионской гонке, и поэтому мы должны победить их и напомнить, что мы — чемпионы".



"Все профессионалы хотя играть в такого рода матчах и хотят в них побеждать. Нашим фанатам будет больно, если мы проиграем, но я могу заверить вас, что мы не думаем ни о чем другом, кроме победы", — цитирует Фирмино Daily Mail.