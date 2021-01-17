Роджерс надеется, что Варди поправится к "Челси"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс надеется, что его нападающий Джейми Варди восстановится к матчу против "Челси".

Накануне "Лестер" одержал победу 2:0 над "Саутгемптоном" благодаря голам Джеймса Мэддисона и Харви Барнса, что позволило "лисам втиснуться меж "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" в верхней части таблицы Премьер-Лиги.



В концовке субботнего матча на "Кинг Пауэр" Роджерс был вынужден убрать с игры 34-летнего Варди, у которого обострилась старая травма бедра, однако Роджерс надеется, что Джейми поправится ко вторнику.



"Мы надеемся на это. Его бедро болит и ограничивает его движения, поэтому мы в любом случае собирались снять его с игры ближе к концу матча, чтобы дать ему передышку. Его постоянно бьют по бедру", — сообщил Роджерс Leicestershire Live.