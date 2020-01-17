Агент подтвердил интерес "Сити" к Локателли

Агент полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли подтвердил интерес "Манчестер Сити" к своему клиенту.

Ранее на текущей неделе появились слухи, что оцениваемый в 30 миллионов фунтов Локателли стал трансферной целью для "Сити" на следующее лето.



23-летний игрок сборной Италии, чей скромный клуб идет в четырех очках от зоны Лиги Чемпионов в Серии А, действительно находится на радаре у "горожан", однако на Мануэля есть и другие претенденты.



"Сассуоло" едва ли продаст игрока в зимнее трансферное окно. "Манчестер Сити" — одна из команд, наблюдающих за ним в преддверии следующего окна", — сообщил агент Стефано Кастелнуово Calciomercato.