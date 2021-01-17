Клопп не удивлен успехами Сульшера

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не удивлен успехами своего коллеги Оле Гуннара Сульшера из "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне.

В преддверии матча против "Ливерпуля" "красные дьяволы" возглавляют Премьер-Лигу и имеют три очка преимущества над соперников. Текущая позиция "Юнайтед" стала сюрпризом для многих, но только не для Клоппа, который считает, что МЮ был вознагражден за свое терпение.



"Учитывая яростное соперничество наших двух клубов, мне бы пришлось заставить себя, чтобы сказать, что я доволен успехами "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне. Но я могу сказать, что я особенно доволен из-за Оле".



"Он такой хороший парень, хороший тренер и лидер. По его словам мне несложно видеть, какое значение имеет для него клуб. В лице Оле "Юнайтед" обладает человеком, который всегда поступает, исходя из лучших интересов своей организации".



"Будучи главным тренером "Ливерпуля", я не могу радостно прыгать от того, что они сильны, но я могу сказать, что я не удивлен. На мой взгляд, это было совершенно ожидаемо".



"Они оказали прекрасную поддержку Оле на поле и за его пределами, а теперь пожинают плоды. Они совершили большие инвестиции в состав, позволяя главному тренеру и его штабу воплощать свои идеи".



"Мой собственный опыт здесь говорит мне, что дела не делаются быстро только от того, что таковы ожидания", — цитирует Клоппа Manchester Evening News.