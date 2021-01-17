Бенитес пытался заманить Фернандеша в "Ньюкасл"

Экс-главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес рассказал, что едва не заманил на "Сент-Джеймс Парк" полузащитника Бруну Фернандеша, ныне блистающего в составе "Манчестер Юнайтед".

В том, что "Юнайтед" подходит к матчу против "Ливерпуля", другого бывшего клуба Бенитеса, лидером Премьер-Лиги, есть огромная заслуга Фернандеша.



Бруну проявляет себя ключевым игроком "красных дьяволов", однако португалец мог приехать в Премьер-Лигу раньше, чем год назад.



"Бруну Фернандеш был игроком, за которым мы в "Ньюкасле" следили".



"Тогда он выступал за лиссабонский "Спортинг" и имел разногласия со своим клубом. Существовала вероятность, что он уйдет бесплатно. Мы продвигались, но проблема была в том, что его дело должен был рассмотреть суд, что усложняло ситуацию. Клуб этого не хотел".



"Он играет определяющую роль в "Юнайтед". Тем, как он играет, он изменил все — изменил своими результативными передачами и голами. У него есть характер. Он пытается искать правильные передачи. В последних матчах я наблюдаю, что он целеустремленно и активно идет в прессинг", — сообщил Бенитес The Times.