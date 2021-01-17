"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Накануне

Впервые за долгое время "Манчестер Юнайтед" подходит к матчу с "Ливерпулем" на вершине турнирной таблицы Премьер-Лиги, опережая "красных" на три очка. Матч, который и без того является принципиальным противостоянием, превращается в центральную игру первого круга. Вашему вниманию — анонс противостояния самых титулованных клубов Англии.

Через пять дней после того, как "Юнайтед" поднялся на вершину турнирной таблицы Премьер-Лиги, команду Оле Гуннара Сульшера ожидает настоящая проверка на прочность, а также на способность оставаться на первом месте и полноценно участвовать в чемпионкой гонке. "Красные дьяволы" не проигрывают в 15 выездных матчах чемпионата кряду — с того момента, как уступили на "Энфилде" "Ливерпулю" почти год назад. Если же МЮ удастся обыграть "красных", команда Сульшера оторвется от главного претендента на титул на шесть очков.



"Ливерпуль" выглядел не слишком убедительно в последние недели, проиграв "Саутгемптону" и не сумев победить "Вест Бромвич" с "Ньюкаслом", но у Клоппа и его парней не будет лучшей мотивации, чтобы вновь обрести вдохновение перед матчем с принципиальным соперником, который неожиданно стал главным конкурентом в чемпионской гонке.



"Юнайтед" в этом сезоне не очень удачно играет с представителями классической "большой шестерки" — Сульшер уступил на своем поле "Тоттенхэму" и "Арсеналу", сыграл вничью с "Челси" и "Манчестер Сити" — опять же на "Олд Траффорд". Но на выезде "Юнайтед" выглядит в последнее время достойно, а к тому же — умеет играть прагматично, а это именно то, что сейчас нужно в противостоянии с "Ливерпулем".



"Ливерпуль" был очень беззуб в матчах с "Вест Бромвичем", "Ньюкаслом" и "Саутгемптоном", набрав всего два очка и забив только один гол. Да и противостояние в Кубке Лиги с молодежным составом "Астон Виллы" оказалось для команды Клоппа не таким уж простым испытанием — только во втором тайме "красные" подтвердили свой класс, умудрившись пропустить от академии "Виллы".



Все эти матчи полны полезной информацией для Сульшера, который в прошлом сезоне был неплох в таком компоненте, как подготовка к большим играм, но в этом чемпионате пока что выигрывает только у середнячков и аутсайдеров.



Слова



Юрген Клопп ("Ливерпуль"): "Этот сезон будет тяжелым для болельщиков. Если вы нейтральный зритель, вам это понравится. Пока что наш сезон складывается хорошо, но я не удивлен, что в таблице такая плотность. Этот год очень тяжелый".



Оле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед"): "Матч против чемпионов — отличное испытание для нас. У них потрясающая статистика на "Энфилде" — они не проигрывали тут много-много лет. Сможем ли мы расстроить их? Каждая команда, которая играет матч, думает о том, чтобы выиграть. И мы знаем, что можем обыграть любого в любом месте в любой день".



"Это проверка на реальность для нас. Мы выиграли много-много сложных игр, забивали голы в дополнительное время, но на самом деле не выглядели ярко. А для того, чтобы выиграть на "Энфилде", нужно быть на высоте".



Интересные факты



- "Юнайтед" в 10 последних встречах с "Ливерпулем" победил только один раз — в марте 2018 года, на "Олд Траффорд", 2:1;

- текущая серия без побед в матчах с "Ливерпулем" (4) для "Юнайтед" — самая длинная с 2002 года;

- "Ливерпуль" имеет возможность выиграть третий матч чемпионата кряду у "Юнайтед" впервые с сезона 2010/11;

- "Ливерпуль" потерял к этому времени в чемпионате 18 очков — больше чем в каждом из двух предыдущих сезонов;

- "Ливерпуль" рискует проиграть два матча чемпионата кряду впервые с сентября 2015 года, когда менеджером "красных" был Брендан Роджерс;

- "Ливерпуль" не начинал календарный год с двух кряду поражений в чемпионате с 1993 года;

- Юрген Клопп не проигрывал в двух матчах чемпионата кряду с апреля 2015 года, когда он был еще менеджером "Боруссии";

- последний раз "Ливерпуль" не забивал в трех матчах чемпионата кряду в марте 2005 года, а с командой Клоппа такое последний раз случалось в декабре 2006, и то был "Майнц";

- Клопп станет 10-м менеджером, преодолевшим отметку в 200 матчей чемпионата с "Ливерпулем", и у немца самая лучшая статистика среди всех предшественников;

- "Юнайтед" впервые оказался на вершине турнирной таблицы после первых 17 туров чемпионата с сезона 2012/13, когда командой руководил еще сэр Алекс Фергюсон;

- "Юнайтед" не проигрывает в чемпионате 11 матчей кряду — с поражения от "Арсенала" 1 ноября;

- "Юнайтед" не выиграл ни одного из четырех матчей этого сезона, проведенных против команд из классической "большой шестерки" (2 ничьи, 2 поражения), забив в них всего один гол с пенальти;

- Бруну Фернандеш — первый игрок в истории Премьер-Лиги, сумевший четырежды стать Игроком Месяца в течение одного календарного года;

- Сульшер рискует стать третьим менеджером в истории "Юнайтед", не сумевшим выиграть в первых четырех матчах с "Ливерпулем", после Джона Чепмена (1921-26) и Томми Дохерти (1973-76).



Кадровая ситуация



Список травмированных у "Ливерпуля" достаточно внушителен, но к отсутствию Джо Гомеса и Виргила Ван Дайка уже пора было привыкнуть, а из тройки Цимикас-Кейта-Жота, выбывшей до февраля, только Наби Кейта мог бы рассчитывать на попадание в основу в этой игре. Все же высокая результативность Диогу Жоты на старте сезона стала отличной мотивацией для Роберто Фирмино, который с тех пор значительно прибавил и стал забивать, подтвердив свой статус ключевого игрока для "Ливерпуля".



У "Юнайтед" в списке травмированных находится только Фил Джонс, уже давно выпавший из основной обоймы. Под вопросом участие в матче Брандона Уильямса, но он также не входит в число игроков, потеря которых был бы проблемой для Сульшера сейчас. Антони Мартиаля ожидает фитнес-тест в день игры, потому маловероятно, что он окажется в основе.



Тактика



У "Ливерпуля" есть кадровые проблемы в центре обороны, которые пришлось решать в матче с "Саутгемптоном" постановкой в эту зону капитана команды Джордана Хендерсона. Против "Юнайтед" не стоит ждать появления Хендерсона в защите, так как восстановился и готов играть Жоэль Матип.



Впрочем, основная проблема в матче с "Сотоном" и предыдущих матчах Премьер-Лиги, не выигранных чемпионом, была связана совсем не с ослабленной защитой. "Ливерпуль" забил всего один гол в трех последних поединка чемпионата, несмотря на то, что мог рассчитывать на оптимальный состав в атаке. Даже с молодежным составом "Астон Виллы" у "Ливерпуля" некоторое время возникали проблемы с созданием опасных моментов и их реализацией, и это основной повод для беспокойства Юргена Клоппа.



У немца есть варианты с выходом Ориги или Минамино в тройке нападающих, но вряд ли он захочет проводить какие-то эксперименты в матче с "Юнайтед". Мане и Салах все же забили "Астон Вилле", в отличие от Минамино, а Ориги уже давненько не имеет игровой практики.



У "Юнайтед" нет особых кадровых проблем, потому Сульшер имеет хорошие возможности для тактического маневра. В этом сезоне Оле Гуннар не играл с тремя центральными защитниками в Премьер-Лиге, но использовал данную схему ранее, и есть предпосылки к тому, что в этой игре мы увидим в центре обороны трио Линделеф-Байи-Магуайр.



Скотт Мактоминей был хорош после того, как восстановился после травмы и вернулся в основу, потому ему Сульшер должен отдать предпочтение в опорной зоне, но возможен и вариант, когда там появятся одновременно шотландец и Неманья Матич — если Сульшер все же решит сыграть со схемой 4-2-3-1, которую он использовал в большинстве матчей этого сезона.



Участие в игре Антони Мартиаля под вопросом, и он, скорее всего, появится на поле в качестве джокера со скамейки запасных. При игре на контратаках, которую наверняка изберет "Юнайтед", связка Рэшфорд-Кавани может быть эффективной, так как оба форварда умеют играть с привязкой к флангу и искать мяч по всему фронту атаки, а это именно то, что будет нужно "дьяволам" в этой игре при ничейном счете. Если же придется отыгрываться — возможны варианты, в том числе — с появлением Антони.



Ориентировочные составы



"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон — Алькантара, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Линделеф, Байи, Магуайр — Ван-Биссака, Мактоминей, Шоу — Погба, Фернандеш — Рэшфорд, Кавани



Прогноз



В последнее время во встречах "Ливерпуля" и "Юнайтед" не ждут большого количества забитых голов, что и логично — из восьми последних матчей между этими командами только два прошли по сценарию "тотал больше 2.5 голов". Цена данного поединка для обеих команд высока, а "дьяволов" вполне устроит ничья на "Энфилде", потому и сейчас не стоит ждать открытого футбола. Кто забьет первым, тот будет защищать победный результат, а до тех пор, пока счет будет ничейным, никто рисковать не будет. Потому — тут есть смысл в ставке на "тотал меньше 2.5 голов", а самым вероятным исходом кажется ничья. Поставить на это можно в легальной букмекерской конторе Pin-Up, которая недавно вышла на рынок интерактивных ставок России и готова предложить новым игрокам ряд бонусов.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru