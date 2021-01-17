Лэмпард назвал победу над "Фулхэмом" заслуженной и похвалил Маунта

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал победу над "Фулхэмом" заслуженной, а также похвалил своего спасителя Мейсона Маунта.

К дерби с "дачниками" подопечные Лэмпарда подходили, одержав лишь одну победу в шести предыдущих матчах Премьер-Лиги и проиграв четыре из них.



Субботний матч на "Крэйвен Коттадж" тоже получился непростым для "Челси". Получив численное преимущество в концовке первого тайма, "синие" только на 78-й минуте смогли дожать соперника — 0:1.



Лэмпард хвалит Маунта, автора единственного гола, а также находит эту победу очень важной для восстановления уверенности команды в себе.



"Было приятно одержать победу, учитывая нашу форму в лиге в последнее время. Ты настолько растерял уверенность в себе, что как будто учишься побеждать заново".



"Непросто играть против команды, которая вдесятером, но мы не опускали руки и в конце концов получили то, что заслуживали. Мы продолжали создавать моменты, простреливать в штрафную и плести комбинации, потому что без уверенности в себе не все получается сразу".



"Я верю в мастерство своих игроков. Независимо от гола, Мейсон провел выдающийся матч. Ему нужно забивать больше голов, и он знает это, но его мастерство и настрой великолепны", — сообщил Лэмпард Sky Sports.