Балоган выбирает между тремя клубами и "Арсеналом"
Юный нападающий "Арсенала" Фоларин Балоган рассматривает варианты с тремя клубами.
До сих пор Балоган отклонил все предложения "Арсенала" о новом контракте, однако "канониры" не теряют надежды продлить сотрудничество с талантливым игроком.
Действующее соглашение Фоларина истекает в конце этого сезона, а значит 19-летний нападающий уже может свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.
По информации The Guardian, сразу 15 клубов — из Англии и из-за рубежа — проявили интерес к Балогану, но только три из них Фоларин рассматривает всерьез.
Также Балоган еще не отбросил вариант заключить новый контракт с "Арсеналом". Ожидается, что в ближайшие две недели игрок юношеской сборной Англии примет решение насчет своего будущего.
16.01.2021 23:00
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Последние комментарии:
Не может 19-летний вести переговоры в свои последние 6 месяцев по контракту.
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Да продлит он контракт, тут к бабке не ходи)))
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Если будет хоть малейший шанс съе6аться из никчёмного гейболота аснл то надо обязательно воспользоваться.
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