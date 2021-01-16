Балоган выбирает между тремя клубами и "Арсеналом"

Фоларин Балоган Юный нападающий "Арсенала" Фоларин Балоган рассматривает варианты с тремя клубами.

До сих пор Балоган отклонил все предложения "Арсенала" о новом контракте, однако "канониры" не теряют надежды продлить сотрудничество с талантливым игроком.

Действующее соглашение Фоларина истекает в конце этого сезона, а значит 19-летний нападающий уже может свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.

По информации The Guardian, сразу 15 клубов — из Англии и из-за рубежа — проявили интерес к Балогану, но только три из них Фоларин рассматривает всерьез.

Также Балоган еще не отбросил вариант заключить новый контракт с "Арсеналом". Ожидается, что в ближайшие две недели игрок юношеской сборной Англии примет решение насчет своего будущего.


Метки Арсенал, Балоган

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. wajcik 16.01.2021 23:39 # wajcik
    Не может 19-летний вести переговоры в свои последние 6 месяцев по контракту.

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  2. gunars 16.01.2021 23:30 # gunars
    Да продлит он контракт, тут к бабке не ходи)))

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  3. chelsea88 16.01.2021 23:04 # chelsea88
    Если будет хоть малейший шанс съе6аться из никчёмного гейболота аснл то надо обязательно воспользоваться.

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