Балоган выбирает между тремя клубами и "Арсеналом"

Юный нападающий "Арсенала" Фоларин Балоган рассматривает варианты с тремя клубами.

До сих пор Балоган отклонил все предложения "Арсенала" о новом контракте, однако "канониры" не теряют надежды продлить сотрудничество с талантливым игроком.



Действующее соглашение Фоларина истекает в конце этого сезона, а значит 19-летний нападающий уже может свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.



По информации The Guardian, сразу 15 клубов — из Англии и из-за рубежа — проявили интерес к Балогану, но только три из них Фоларин рассматривает всерьез.



Также Балоган еще не отбросил вариант заключить новый контракт с "Арсеналом". Ожидается, что в ближайшие две недели игрок юношеской сборной Англии примет решение насчет своего будущего.