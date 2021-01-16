"Челси" выстрадал победу над "Фулхэмом"

Поздний Мейсона Маунта позволил "Челси" одержать победу 0:1 над игравшим более половины матча вдесятером "Фулхэма" и облегчить давление на своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

По сравнению с 1:1 против "Тоттенхэма" в стартовый состав "дачников" вернулся Адемола Лукман, заменив Рубена Лофтус-Чика, который не имел права выйти против своего клуба.



Относительно победы 4:0 над "Моркамом" в Кубке Англии из стартового состава "синих" уцелели лишь Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта, Мейсон Маунт и Хаким Зийеш.



С самого начала матча стало ясно, что одни будут атаковать, много владея мячом, а другие терпеть и надеяться на острые выпады.



Весь первый тайм "Челси" оказывал давление, но игре команды Фрэнка Лэмпарда не хватало искры. "Синие" нанесли несколько ударов, но по-настоящему опасными были лишь попытки Маунта и Рюдигера. Первый попал в перекладину, а второй заставил голкипера совершить потрясающий сейв.



На 41-й минуте "Фулхэм" имел свою реальную возможность открыть счет. Лукман сделал роскошную передачу с края в центр штрафной, откуда Иван Кавалейру бил в касание, но просто не попал в створ.



"Дачники" определенно прибавили в концовке первого тайма, однако на 44-й минуте оказались в затруднительном положении — Энтони Робинсон схлопотал прямую красную карточку за грубую игру против Аспиликуэты.



Во втором тайме хозяева закрылись, а гости принялись осаждать штрафную соперника. "Челси" нанес кучу ударов, подал кучу угловых, но мяч упорно не шел в ворота.



И все-таки "Фулхэм" дрогнул. На 78-й минуте Альфонс Ареоля, прерывая навесную передачу Бена Чилуэлла, смахнул мяч рукой на Маунта, который незамедлительно пробил с отскоком от газона — 0:1.



В остатке матча "синие" уверенно контролировали игру, не позволив усомниться в своей победе. Вдесятером "дачникам" было сложно что-либо предпринять. Вышедший на замену у гостей Тимо Вернер мог удвоить счет, но, как это обычно бывает в последнее время, промахнулся.



"Челси" одержал свою первую победу в четырех последних матчах Премьер-Лиги. "Синие" кое-как настрадали на один гол, и этого оказалось достаточно, чтобы взять все три очка, потому что оборона на сей раз сбоев не дала.



"Фулхэм" — "Челси". Отчет о матче