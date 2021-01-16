"Челси" выстрадал победу над "Фулхэмом"
Поздний Мейсона Маунта позволил "Челси" одержать победу 0:1 над игравшим более половины матча вдесятером "Фулхэма" и облегчить давление на своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.
По сравнению с 1:1 против "Тоттенхэма" в стартовый состав "дачников" вернулся Адемола Лукман, заменив Рубена Лофтус-Чика, который не имел права выйти против своего клуба.
Относительно победы 4:0 над "Моркамом" в Кубке Англии из стартового состава "синих" уцелели лишь Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта, Мейсон Маунт и Хаким Зийеш.
С самого начала матча стало ясно, что одни будут атаковать, много владея мячом, а другие терпеть и надеяться на острые выпады.
Весь первый тайм "Челси" оказывал давление, но игре команды Фрэнка Лэмпарда не хватало искры. "Синие" нанесли несколько ударов, но по-настоящему опасными были лишь попытки Маунта и Рюдигера. Первый попал в перекладину, а второй заставил голкипера совершить потрясающий сейв.
На 41-й минуте "Фулхэм" имел свою реальную возможность открыть счет. Лукман сделал роскошную передачу с края в центр штрафной, откуда Иван Кавалейру бил в касание, но просто не попал в створ.
"Дачники" определенно прибавили в концовке первого тайма, однако на 44-й минуте оказались в затруднительном положении — Энтони Робинсон схлопотал прямую красную карточку за грубую игру против Аспиликуэты.
Во втором тайме хозяева закрылись, а гости принялись осаждать штрафную соперника. "Челси" нанес кучу ударов, подал кучу угловых, но мяч упорно не шел в ворота.
И все-таки "Фулхэм" дрогнул. На 78-й минуте Альфонс Ареоля, прерывая навесную передачу Бена Чилуэлла, смахнул мяч рукой на Маунта, который незамедлительно пробил с отскоком от газона — 0:1.
В остатке матча "синие" уверенно контролировали игру, не позволив усомниться в своей победе. Вдесятером "дачникам" было сложно что-либо предпринять. Вышедший на замену у гостей Тимо Вернер мог удвоить счет, но, как это обычно бывает в последнее время, промахнулся.
"Челси" одержал свою первую победу в четырех последних матчах Премьер-Лиги. "Синие" кое-как настрадали на один гол, и этого оказалось достаточно, чтобы взять все три очка, потому что оборона на сей раз сбоев не дала.
"Фулхэм" — "Челси". Отчет о матче
16.01.2021 22:30
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
2 победы подряд, это должно стать толчком
Источник: http://fapl.ru/posts/83488/?c=1
(ответить)
Игра говно, команда разучилась атаковать, АспилиХУЭТА параша (но это уже давно не удивительно), Маунт норм, Одои норм, Тиаго Силва и Рюдигер тоже норм смотрелись. Вместо Жоржа нужно Гилмора ставить. С такой игрой Лэмпса летом турнут, надеюсь он что-то придумает...
(ответить)
безвиз думает что он собирает, но репутация работает против и уже просто смех с укра
кстати как там тарифы на жкх?
(ответить)
С победой мужики!
(ответить)
Ну что там, челси уже чемпик, или ещё нет?
(ответить)
горите от мощи чолси??
(ответить)
кстати Челси в самом жестком игровом кризисе играет красивее скамовской и лузерской помоек на пике, так еще и утирает нос псевдочемпионам, как нужно добиваться побед на выезде, с0сать + лежать ептыть
(ответить)
Челси на классе легко и уверенно побеждает в дерби. Лучшее дерби англии. На втором месте дерби Челси - Арсенал, затем МЮ и МС.
(ответить)
http://risovach.ru/upload/2013/01/mem/fuck-yea_9886984_orig_.png
(ответить)
Ужасный матч. Снова голы не идут в ворота соперника, хотя и создали прилично.
Жиру свой прицел сбил в самый неподходящий момент.
Аспиликуэта стал слишком медленным.
Пулишич старается, но все равно этого недостаточно
____________________________________________
Команда в жесточайшем кризисе. Вместо 0:5 Синие сделали 0:1. Позор.
Через 2 дня с Лестером игра, к слову
(ответить)
Худший матч Аспи за Челси кста,постарел топарь :(
(ответить)
Великая победа великого клуба!
(ответить)
Мы в гонке!)
Но походу нас наебали с Вернером, это насколько кривоногим нужно быть??
(ответить)
Гегемон просыпается!
(ответить)
Просто в пух и прах вынесли! <3
(ответить)
Бла бла бла это абсолютно новый бла бла
(ответить)
Страдают только терпилы гейгунерские,а ГЕГЕМОНСИ на классе ,в эконом режиме выиграл у непростого соперника!
(ответить)
Лэмпард физрук, команда тяжёлая, Вернер не нап, Аспиликуета черт, у меня все, а не все, лузерхуйцы пид0расы.
(ответить)
Честно так психология игроков хромает это даже коментаторы на тв базарят! Не знаю что там Лемпс им затирает но как то психологически провиши парнеи :(( тот же Вернер не уверен в себе :(( когда закончится давление на них то тогда и заиграют
(ответить)
2 победы подряд, это должно стать толчком к возрождению великого Челси
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий