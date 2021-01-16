"Челси" выстрадал победу над "Фулхэмом"

Мейсон Маунт Поздний Мейсона Маунта позволил "Челси" одержать победу 0:1 над игравшим более половины матча вдесятером "Фулхэма" и облегчить давление на своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

По сравнению с 1:1 против "Тоттенхэма" в стартовый состав "дачников" вернулся Адемола Лукман, заменив Рубена Лофтус-Чика, который не имел права выйти против своего клуба.

Относительно победы 4:0 над "Моркамом" в Кубке Англии из стартового состава "синих" уцелели лишь Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта, Мейсон Маунт и Хаким Зийеш.

С самого начала матча стало ясно, что одни будут атаковать, много владея мячом, а другие терпеть и надеяться на острые выпады.

Весь первый тайм "Челси" оказывал давление, но игре команды Фрэнка Лэмпарда не хватало искры. "Синие" нанесли несколько ударов, но по-настоящему опасными были лишь попытки Маунта и Рюдигера. Первый попал в перекладину, а второй заставил голкипера совершить потрясающий сейв.

На 41-й минуте "Фулхэм" имел свою реальную возможность открыть счет. Лукман сделал роскошную передачу с края в центр штрафной, откуда Иван Кавалейру бил в касание, но просто не попал в створ.

"Дачники" определенно прибавили в концовке первого тайма, однако на 44-й минуте оказались в затруднительном положении — Энтони Робинсон схлопотал прямую красную карточку за грубую игру против Аспиликуэты.

Во втором тайме хозяева закрылись, а гости принялись осаждать штрафную соперника. "Челси" нанес кучу ударов, подал кучу угловых, но мяч упорно не шел в ворота.

И все-таки "Фулхэм" дрогнул. На 78-й минуте Альфонс Ареоля, прерывая навесную передачу Бена Чилуэлла, смахнул мяч рукой на Маунта, который незамедлительно пробил с отскоком от газона — 0:1.

В остатке матча "синие" уверенно контролировали игру, не позволив усомниться в своей победе. Вдесятером "дачникам" было сложно что-либо предпринять. Вышедший на замену у гостей Тимо Вернер мог удвоить счет, но, как это обычно бывает в последнее время, промахнулся.

"Челси" одержал свою первую победу в четырех последних матчах Премьер-Лиги. "Синие" кое-как настрадали на один гол, и этого оказалось достаточно, чтобы взять все три очка, потому что оборона на сей раз сбоев не дала.

"Фулхэм" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2021 22:30

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 16.01.2021 22:49 # lexa-arsenal
    2 победы подряд, это должно стать толчком

    Источник: http://fapl.ru/posts/83488/?c=1

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  2. skydreams 16.01.2021 22:48 # skydreams
    Игра говно, команда разучилась атаковать, АспилиХУЭТА параша (но это уже давно не удивительно), Маунт норм, Одои норм, Тиаго Силва и Рюдигер тоже норм смотрелись. Вместо Жоржа нужно Гилмора ставить. С такой игрой Лэмпса летом турнут, надеюсь он что-то придумает...

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  3. pozitiv4ik 16.01.2021 22:48 # pozitiv4ik
    безвиз думает что он собирает, но репутация работает против и уже просто смех с укра
    кстати как там тарифы на жкх?

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  4. chelsea88 16.01.2021 22:47 # chelsea88
    С победой мужики!

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  5. superperez101 16.01.2021 22:47 # superperez101
    Ну что там, челси уже чемпик, или ещё нет?

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  6. januzaj00 16.01.2021 22:46 # januzaj00
    горите от мощи чолси??

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  7. bezviz 16.01.2021 22:41 # bezviz
    кстати Челси в самом жестком игровом кризисе играет красивее скамовской и лузерской помоек на пике, так еще и утирает нос псевдочемпионам, как нужно добиваться побед на выезде, с0сать + лежать ептыть

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  8. cfc000000 16.01.2021 22:40 # cfc000000
    Челси на классе легко и уверенно побеждает в дерби. Лучшее дерби англии. На втором месте дерби Челси - Арсенал, затем МЮ и МС.

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  9. bushwacka 16.01.2021 22:37 # bushwacka
    http://risovach.ru/upload/2013/01/mem/fuck-yea_9886984_orig_.png

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  10. staryi-eblan 16.01.2021 22:37 # staryi-eblan
    Ужасный матч. Снова голы не идут в ворота соперника, хотя и создали прилично.

    Жиру свой прицел сбил в самый неподходящий момент.
    Аспиликуэта стал слишком медленным.
    Пулишич старается, но все равно этого недостаточно
    ____________________________________________

    Команда в жесточайшем кризисе. Вместо 0:5 Синие сделали 0:1. Позор.

    Через 2 дня с Лестером игра, к слову

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  11. jirrort 16.01.2021 22:37 # jirrort
    Худший матч Аспи за Челси кста,постарел топарь :(

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  12. master-fakaster 16.01.2021 22:35 # master-fakaster
    Великая победа великого клуба!

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  13. ataman 16.01.2021 22:34 # ataman
    Мы в гонке!)
    Но походу нас наебали с Вернером, это насколько кривоногим нужно быть??

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  14. brown-ale 16.01.2021 22:34 # brown-ale
    Гегемон просыпается!

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  15. atilla1 16.01.2021 22:33 # atilla1
    Просто в пух и прах вынесли! <3

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  16. liverpo0ol 16.01.2021 22:33 # liverpo0ol
    Бла бла бла это абсолютно новый бла бла

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  17. jirrort 16.01.2021 22:33 # jirrort
    Страдают только терпилы гейгунерские,а ГЕГЕМОНСИ на классе ,в эконом режиме выиграл у непростого соперника!

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  18. admet 16.01.2021 22:32 # admet
    Лэмпард физрук, команда тяжёлая, Вернер не нап, Аспиликуета черт, у меня все, а не все, лузерхуйцы пид0расы.

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  19. chelsiukpro 16.01.2021 22:32 # chelsiukpro
    Честно так психология игроков хромает это даже коментаторы на тв базарят! Не знаю что там Лемпс им затирает но как то психологически провиши парнеи :(( тот же Вернер не уверен в себе :(( когда закончится давление на них то тогда и заиграют

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  20. bezviz 16.01.2021 22:32 # bezviz
    2 победы подряд, это должно стать толчком к возрождению великого Челси

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