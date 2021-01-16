Эриксен хочет вернуться в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен и "Тоттенхэм" взаимно заинтересованы в воссоединении.

Напомним, менее 12 месяцев назад Эриксен покинул Северный Лондон и отправился в Милан по сделке стоимостью 16 миллионов фунтов, получив роскошный контракт и предвкушая борьбу за трофеи.



Однако высокая зарплата стала единственным утешением для Кристиана, чья мечта о больших победах разбилась о суровую реальность. В этом сезоне полузащитник провел только 13 матчей за команду Антонио Конте во всех соревнованиях.



Как сообщает Sky Sports, теперь датчанин, которому в следующем месяце исполнится 29, хочет вернуться в "Тоттенхэм", а "шпоры" готовы его арендовать.



Вариант с уходом Эриксена в аренду вполне устраивает и "Интер". На "Сан-Сиро" считают, что так Кристиан сможет вернуться в форму и восстановить свою трансферную стоимость в преддверии летнего окна.



Однако пока "Тоттенхэм" и "Интер" не общались друг с другом.