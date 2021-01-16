Вейналдум определился со своим будущим

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум принял решение насчет своего будущего и следующим летом отправится в "Барселону" свободным агентом.

На протяжении предыдущих месяцев Вейналдум колебался между новым контрактом с "Ливерпулем" и мечтой о "Барселоне".



И сейчас, утверждает Daily Mirror, Вейналдум окончательно решил, что не останется на "Энфилде". Джординьо уже не возобновит переговоры с "красными" и на все предложения о продлении сотрудничества ответит отказом.



Вейналдума привлекает возможность пойти по стопам своих легендарных соотечественников вроде Йохана Кройфа, Рональда Кумана и Франка Райкарда, которые оставили большой след в истории "Барселоны".



Тот факт, что Куман сейчас занимает пост главного тренера на "Ноу Камп" и знаком Вейналдуму по совместной работе в сборной Голландии, только увеличивает привлекательность испанского гранда в глазах 30-летнего полузащитника.



"Барселона" всегда имела большое значение для него. Это ситуация похожа на уход Гарета Бэйла из "Тоттенхэма" в "Реал". Похожа в том, что это тоже его главный пункт назначения", — утверждает голландский источник.