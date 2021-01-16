Клопп: "Тиаго словно новое приобретение для нас"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своей радостью от возвращения в строй полузащитника Тиаго Алькантары.
Прибыв на "Энфилд" в предыдущее трансферное окно из "Баварии", Тиаго едва начал привыкать к новой обстановке, как в дерби против "Эвертона" в октябре получил травму.
Алькантаре потребовалось немало времени, чтобы вернуться в форму, однако за последние две недели он сыграл три матча, и Клопп возлагает большие надежды на 29-летнего испанца в преддверии второй половины сезона.
"Чтобы слегка разрядить ситуацию, я сказал, что нам следовало купить Тиаго в январе. Сейчас он в строю, и давайте надеяться, что это очень, очень, очень, очень надолго".
"Важнее всего, что он в форме и тренируется. В двух последних матчах он сыграл 90 и 45 минут".
"Мы еще посмотрим, сыграет ли он (против "Юнайтед") и где он может сыграть, потому что есть различные варианты".
"Но очень хорошо, что теперь мы можем рассчитывать на него. Он очень хороший парень и исключительный футболист. Он словно новое приобретение для нас", — цитирует Клоппа Goal.
16.01.2021 20:00
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пока что только разговоры
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Топарик жуткий, но карьера на излете.
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главное чтоб не сломался , тьфу , тьфу, тьфу, через левое плечо!
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