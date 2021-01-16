Фергюсон: "Слава богу, я ушел на пенсию!"

Сэр Алекс Фергюсон Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон признался, что испытывает облегчение, потому что ушел на пенсию до того, как "Ливерпуль" превратился в гегемона Премьер-Лиги.

В период работы Фергюсона главным тренером "Юнайтед" он выиграл 13 титулов Премьер-Лиги, а "Ливерпуль" — ни одного. Однако в 2013 году сэр Алекс ушел на заслуженный отдых, и расстановка сил в английском футболе значительно изменилась.

Постепенно наращивая свою мощь, в прошлом сезоне "Ливерпуль", наконец, смог выиграть свой первый за 30 лет чемпионский титул, и Фергюсон даже рад, что это случилось не в его смену.

"Это две самых успешных команды в Британии, если сложить все их трофеи. "Юнайтед" против "Ливерпуля" — это главный матч сезона, матч самых успешных команд в стране".

"Я должен был построить клуб, а не только команду, чтобы превзойти их".

"Слава богу, я ушел на пенсию, потому что "Ливерпуль" играл феноменальным образом в предыдущие два сезона", — цитирует Фергюсона Evening Standard.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. destroyer13 16.01.2021 19:30 # destroyer13
    какие они гегемоны? ахахах 30 лет нихуя не выигрывали и тут выстрелили пару раз ахахахахахахаха

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  2. scauzer11 16.01.2021 19:26 # scauzer11
    какие вопросы ещё по ГЕГЕМОНУ могут быть)

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  3. mancunia-planet 16.01.2021 19:26 # mancunia-planet
    Всё делал во время, так получилось, что ушёл красиво и во время. Настоящий победитель!

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  4. mousta 16.01.2021 19:11 # mousta
    это потому, что у него край рта начал уже по швам трещать от количества хуев, которые побывали в его пасти.


    не выдержал бы ротик...

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  5. stevens 16.01.2021 19:08 # stevens
    Судя по тому сколько левых пенок ставят Пенчленстер Нырялтед, сколько левых голов с офсайдов и руками им засчитывают, этот старый позорник и не думал о пенсии.

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  6. electric 16.01.2021 19:02 # electric
    Но продолжаешь отрабатывать в судейской до сих пор. Это же очевидно.
    Вон даже опущенцы типа лемюрса не отрицают сей неоспоримый факт.

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