Фергюсон: "Слава богу, я ушел на пенсию!"

Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон признался, что испытывает облегчение, потому что ушел на пенсию до того, как "Ливерпуль" превратился в гегемона Премьер-Лиги.

В период работы Фергюсона главным тренером "Юнайтед" он выиграл 13 титулов Премьер-Лиги, а "Ливерпуль" — ни одного. Однако в 2013 году сэр Алекс ушел на заслуженный отдых, и расстановка сил в английском футболе значительно изменилась.



Постепенно наращивая свою мощь, в прошлом сезоне "Ливерпуль", наконец, смог выиграть свой первый за 30 лет чемпионский титул, и Фергюсон даже рад, что это случилось не в его смену.



"Это две самых успешных команды в Британии, если сложить все их трофеи. "Юнайтед" против "Ливерпуля" — это главный матч сезона, матч самых успешных команд в стране".



"Я должен был построить клуб, а не только команду, чтобы превзойти их".



"Слава богу, я ушел на пенсию, потому что "Ливерпуль" играл феноменальным образом в предыдущие два сезона", — цитирует Фергюсона Evening Standard.