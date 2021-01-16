Фергюсон: "Слава богу, я ушел на пенсию!"
Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон признался, что испытывает облегчение, потому что ушел на пенсию до того, как "Ливерпуль" превратился в гегемона Премьер-Лиги.
В период работы Фергюсона главным тренером "Юнайтед" он выиграл 13 титулов Премьер-Лиги, а "Ливерпуль" — ни одного. Однако в 2013 году сэр Алекс ушел на заслуженный отдых, и расстановка сил в английском футболе значительно изменилась.
Постепенно наращивая свою мощь, в прошлом сезоне "Ливерпуль", наконец, смог выиграть свой первый за 30 лет чемпионский титул, и Фергюсон даже рад, что это случилось не в его смену.
"Это две самых успешных команды в Британии, если сложить все их трофеи. "Юнайтед" против "Ливерпуля" — это главный матч сезона, матч самых успешных команд в стране".
"Я должен был построить клуб, а не только команду, чтобы превзойти их".
"Слава богу, я ушел на пенсию, потому что "Ливерпуль" играл феноменальным образом в предыдущие два сезона", — цитирует Фергюсона Evening Standard.
16.01.2021 19:00
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Последние комментарии:
какие они гегемоны? ахахах 30 лет нихуя не выигрывали и тут выстрелили пару раз ахахахахахахаха
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какие вопросы ещё по ГЕГЕМОНУ могут быть)
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Всё делал во время, так получилось, что ушёл красиво и во время. Настоящий победитель!
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это потому, что у него край рта начал уже по швам трещать от количества хуев, которые побывали в его пасти.
не выдержал бы ротик...
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Судя по тому сколько левых пенок ставят Пенчленстер Нырялтед, сколько левых голов с офсайдов и руками им засчитывают, этот старый позорник и не думал о пенсии.
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Но продолжаешь отрабатывать в судейской до сих пор. Это же очевидно.
Вон даже опущенцы типа лемюрса не отрицают сей неоспоримый факт.
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