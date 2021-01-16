Эллардайс одержал свою первую победу с "Вест Бромвичем"

Сэм Эллардайс отпраздновал свою первую победу в качестве главного тренера "Вест Бромвича", отобрав три очка у "Вулверхэмптона".

Ровно месяц назад Эллардайс заступил на тренерский мостик "дроздов", однако в первых пяти матчах он дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.



Все изменилось во время выезда на "Молинью" в субботу. Стартовый матч 19-го тура Премьер-Лиги обернулся победой "Вест Бромвича" 2:3, причем после первого тайма в счете вели "волки".



Этот успех, достигнутый благодаря двум голам Матеуса Перейры с пенальти, не позволил "дроздам" сдвинуться с предпоследнего места в таблице, однако их шансы на выживание возросли — до спасительной 17-й строчки только три очка.



"Вулверхэмптон" — "Вест Бромвич". Отчет о матче