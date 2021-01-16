"Юнайтед" готов побороться за Райса

"Манчестер Юнайтед" собирается составить конкуренцию "Челси" в борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

"Челси" интересовался Райсом еще в летнее трансферное окно, но главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард, и так потратив 220 миллионов фунтов, не смог найти еще 80 миллионов, в которые "Вест Хэм" оценил своего лучшего игрока.



Ожидается, что по окончании этого сезона "Челси" вернется за Декланом, однако 22-летний англичанин вызывает большой интерес и у "Юнайтед", который готовится к расставанию с Полем Погба.



По информации ESPN, "красные дьяволы" внимательно следят за ситуацией вокруг Райса, но одновременно понимают, что для самого Деклана вариант с "синими" выглядит привлекательнее.



Добавим, контракт Райса с "Вест Хэмом" рассчитан до июня 2024 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, поэтому "молотобойцы" комфортно себя чувствуют в этой ситуации и предложения менее 70 млн. фунтов даже не будут рассматривать.