Фергюсон: "Надеюсь, Руни станет успешным тренером"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон пожелал удачи Уэйну Руни на тренерском поприще.

Накануне Руни был утвержден главным тренером "Дерби" на постоянной основе, заключив контракт на два с половиной года и официально завершив свою игровую карьеру.



Сэр Алекс считает, что огромные достижения Руни как игрока станут неплохой платформой для Уэйна, чтобы построить успешную тренерскую карьеру.



"Он лучший бомбардир сборной Англии, он лучший бомбардир "Манчестер Юнайтед", и у него за плечами великолепная карьера игрока, так что это станет для него хорошей отправной точкой".



"Но, как и в случае с любым другим, в этой индустрии все решают результаты, и ему нужно добиваться результатов. Он знает это лучше других".



"Он хорошо начал, он обладает знаниями игры и харизмой. Надеюсь, он будет успешен".



"Это большой шаг для него. Сейчас он довольно богатый молодой человек, учитывая его карьеру в футболе, поэтому ему не нужно тренировать, чтобы прокормить семью. Тем не менее, он все равно хочет тренировать, и это важно".



"Нет смысла становиться тренером, если тебя кто-то просит об этом. Он пришел туда как играющий тренер, затем стал играющим менеджером и сейчас получил работу менеджера. Это именно то, чего он хотел. Надеюсь, он будет успешен", — цитирует Фергюсона Goal.