Клопп: "Лучший момент, чтобы сыграть против "Ливерпуля"? Посмотрим"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп усомнился в словах своего коллеги Оле Гуннара Сульшера, который заявил, что это лучший момент для "Манчестер Юнайтед", чтобы сыграть против мерсисайдцев.

"О лучшем времени, чтобы сыграть против них, мы и просить не могли, потому что мы в хорошей форме, мы голодны. Эти парни хотят становиться лучше и лучше, и это будет очередная проверка их характера и мастерства", — заявил Сульшер о предстоящем матче против "Ливерпуля" после победы 0:1 над "Бернли".



Однако Клопп спешит предупредить "Юнайтед", что "Ливерпуль" сделал выводы из неожиданного поражения в своем последнем матче Премьер-Лиги и теперь жаждет реабилитироваться.



"Мы проиграли "Саутгемптону" неделю назад или около того, и это абсолютно не то, что мы хотели, но на следующий день мы с парнями поговорили об этом".



"Сейчас мы в том состоянии, как и хотим. Мы знаем, что нужно делать. Мы знаем, что пошло не так. Мы хотим исправиться".



"Теперь нам нужно сделать это на поле. Такова ситуация. Я предвкушаю этот матч, если честно".



"Я слышал, Оле сказал, что это лучший момент сыграть против "Ливерпуля". Неужели? Давайте посмотрим", — цитирует Клоппа Sky Sports.