Озил уходит из "Арсенала"
Карьера полузащитника Месута Озила в "Арсенале" окончена — игрок и клуб договорились о досрочном прекращении контракта.
Ранее Озил через своего агента неоднократно говорил, что собирается полностью отработать свой контракт, истекающий в конце этого сезона.
Однако Месут не играет с марта, и перспектива провести еще полгода без футбола заставила 32-летнего немца пойти на уступки.
До конца июня Озил должен был получить от "Арсенала" около 7 миллионов фунтов, однако сторонам удалось достичь принципиальной договоренности о расставании уже в этом месяце, сообщает The Athletic.
Таким образом, Месут станет свободным агентом и сможет уйти, куда пожелает, однако издание утверждает, что немец турецкого происхождения уже договорился с "Фенербахче".
Ожидается, что уже в этот уикенд Озил прибудет в Стамбул, чтобы уладить оставшиеся формальности.
16.01.2021 14:00
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Печально, что всё так вышло. В любом случае, за всё Спасибо! И удачи в дальнейшем!
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