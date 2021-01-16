Озил уходит из "Арсенала"

Месут Озил Карьера полузащитника Месута Озила в "Арсенале" окончена — игрок и клуб договорились о досрочном прекращении контракта.

Ранее Озил через своего агента неоднократно говорил, что собирается полностью отработать свой контракт, истекающий в конце этого сезона.

Однако Месут не играет с марта, и перспектива провести еще полгода без футбола заставила 32-летнего немца пойти на уступки.

До конца июня Озил должен был получить от "Арсенала" около 7 миллионов фунтов, однако сторонам удалось достичь принципиальной договоренности о расставании уже в этом месяце, сообщает The Athletic.

Таким образом, Месут станет свободным агентом и сможет уйти, куда пожелает, однако издание утверждает, что немец турецкого происхождения уже договорился с "Фенербахче".

Ожидается, что уже в этот уикенд Озил прибудет в Стамбул, чтобы уладить оставшиеся формальности.


Метки Арсенал, Озил, Фенербхче

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2021 14:00

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  1. pokersanogo 16.01.2021 14:02 # pokersanogo
    Печально, что всё так вышло. В любом случае, за всё Спасибо! И удачи в дальнейшем!

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