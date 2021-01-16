Моуриньо намекнул, что Алли несчастлив в "Тоттенхэме"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо намекнул, что его полузащитник Деле Алли не чувствует себя счастливым в клубе.

В этом сезоне Премьер-Лиги Алли принял участие только в четырех матчах, суммарно сыграв 74 минуты, и в прессе не утихают слухи, сватающие Деле в ПСЖ.



Моуриньо требует от расстроенных чем-либо игроков, включая Алли, оставаться профессионалами, но не все это делают.



"В каждой раздевалке есть несчастные игроки. Определенно есть. Если кто-нибудь скажет вам, что в их раздевалке только счастливые игроки, то я не думаю, что это правда. Либо кому-нибудь удалось сотворить чудо".



"Так что у тебя могут быть несчастные профессионалы, и несчастные профессионалы — это те, кто не чувствуют себя счастливыми, но чувствуют, что их долг — работать, работать и работать. Но могут быть и такие, кто не считает необходимым сражаться и трудиться каждую минуту ради команды и клуба".



"Что касается Алли, то я не готов ответить, готов ли я отпустить его без замены. Я не готов публично озвучить свое видение ситуации", — цитирует Моуриньо The Guardian.