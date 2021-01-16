Игало может остаться в Премьер-Лиге

У нападающего "Манчестер Юнайтед" Одиона Игало есть несколько предложений, чтобы остаться в Премьер-Лиге.

Напомним, "Юнайтед" арендовал Игало у "Шанхай Шеньхуа" в заключительный день предыдущего зимнего трансферного окна.



Изначально аренда Одиона была рассчитана на полгода, однако своими пятью голами нигериец заслужил право задержаться на "Олд Траффорд" еще на шесть месяцев.



Сейчас 31-летний Игало всего в двух неделях от расставания с "Юнайтед". Экс-игрок "Уотфорда" покидает клуб своей мечты, но может не покинуть Премьер-Лигу.



"Я могу подтвердить, что некоторые клубы Премьер-Лиги, две команды из-за пределов Англии и некоторые клубы с Ближнего Востока сделали официальные запросы".



"Конечно, он говорил, что его привлекает МЛС, но это лишь возможность помимо того сильного интереса, что уже существует".



"Пока что он все еще игрок "Манчестер Юнайтед", находящийся в аренде из Китая, где у него есть контракт. Он может остаться в Англии, где живет его семья, или попробовать что-нибудь новое. У него есть много вариантов, чтобы поразмыслить".



"Любой потенциальный переход из "Манчестер Юнайтед" зависит от "Шанхай Шеньхуа". Этот сезон слегка расстраивает, но Игало по-прежнему благодарен за возможность поиграть за один из крупнейших клубов в мире".



"Он хотел бы завершить свою карьеру в "Юнайтед" на высокой ноте, играя больше за клуб, который он поддерживает с детства, но он все равно благодарен тренеру и гордится собой", — сообщил представитель Одиона BBC Sport Africa.