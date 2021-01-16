"Челси" пока не предлагал Гранту вернуться

Бывший наставник "Челси" Аврам Грант заявил, что ему не поступало предложение вернуться на "Стэмфорд Бридж".

На днях в прессе появились слухи, что владелец "Челси" Роман Абрамович задумал ввести опытного Гранта, тренировавшего "синих" на временной основе в сезоне 2007/08, в штаб Фрэнка Лэмпарда для стабилизации игры и результатов.



Однако пока это остается на уровне слухов, и Грант лишь может повторно выразить поддержку Лэмпарду.



"Я видел истории в медиа насчет моего возвращения в "Челси". Я получил так много приятных сообщений от поклонников "Челси" в инстаграме — спасибо вам".



"Но я должен сказать, что мне не поступало никаких официальных запросов от клуба. Поэтому я лишь могу повторить то, что недавно говорил насчет ситуации в "Челси".



"Оставайтесь сильными и ищите решение! Каждому нужно время. Это пойдет на пользу каждому в клубе, включая Фрэнка, который, убежден, способен хорошо делать свою работу. Удачи каждому", — сообщил Грант в инстаграме.